Real Madrid-Juve, Capello: "Una sconfitta onorevole che darà fiducia". VIDEOvideo
Nel post partita su Sky Sport di Real Madrid-Juventus, Fabio Capello ha analizzato la sconfitta dei bianconeri: “A livello psicologico questa sconfitta onorevole farà molto bene a tutta la squadra, per convincersi che possono giocare anche contro squadre importanti, con più fiducia. Le prossime tre partite sono alla portata della Juve, quindi da questo momento deve iniziare un altro campionato per la Juve, dopo questa prestazione. Con la testa e con la voglia, aumentando l’autostima”
