Francisco Conceição ha segnato quattro gol in UEFA Champions League con tre squadre diverse (uno con l'Ajax, uno con il Porto, due con la Juventus), tutti da subentrato. Tra chi ha segnato tutti i suoi gol "dalla panchina" nella competizione, nessuno ne ha realizzati più del portoghese, al pari di Roberto Baggio, Joseba Llorente e Jürgen Rische
La Juve al Bernabeu per cercare la prima vittoria in Champions della stagione. Tudor, a differenza della sconfitta di Como, torna alla difesa a tre e in avanti sceglie Yildiz e McKennie in appoggio a Vlahovic. A centrocampo non c'è Locatelli, fiducia a Koopmeiners con Thuram. Xabi Alonso replica con Mbappè centravanti, sostenuto da Guler, Vinicius e l'ex milanista Brahim Diaz. Diretta alle 21 sull'app Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime
LE FORMAZIONI UFFICIALI
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Bellingham; Guler, Diaz, Vinicius; Mbappé. All. Xabi Alonso
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor
Riscaldamento in corso
Bianconeri beccati dai fischi al momento dell'ingresso in campo, Tra pochissimo negli spogliatoi per gli ultimi preparativi e poi di nuovo sul prato verde per l'inizio del match
Il precedente tra Tudor e Xabi Alonso
L'ultimo Real-Juve non si è giocato al Bernabeu o a Torino, ma negli Stati Uniti poco meno di quattro mesi fa. Il 1 luglio le merengues si sono imposte 1-0 negli ottavi del Mondiale per Club col gol del giovane Gonzalo Garcia al 54'
I precedenti tra Real Madrid e Juve
Le sfide al Bernabeu hanno riservato sia gioie che dolori ai bianconeri
Il passato in comune tra Xabi Alonso e Yildiz
L'allenatore del Real ha visto il turco crescere nelle giovanili del Bayern Monaco e ha parlato del suo talento
Le parole alla vigilia di Xabi Alonso
Lo spagnolo ha presentato così il match contro i bianconeri alla stampa
Le parole di Tudor alla vigilia
L'allenatore della Juventus non è preoccupato per il suo futuro, ma ha mostrato insofferenza per il calendario della prima parte di stagione. Ecco le sue parole a Sky Sport
La squadra arbitrale
Direzione slovena affidata a Slavko Vincic, con Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic assistenti. Il quarto ufficiale è David Smajc. Al Var invece il portoghese Tiago Martins e il tedesco Bastian Dankert
Le scelte di Tudor
Il croato torna al modulo preferito, il 3-4-2-1. In difesa di nuovo Gatti con Rugani e Kelly, Kalulu a tutta fascia sulla destra, Cambiaso sul lato opposto. A centrocampo Koopmeiners e non Locatelli con Thuram, McKennie e Yildiz giostrano da trequartisti alle spalle di Vlahovic, designato centravanti dopo aver vinto il ballottaggio con Openda e David
Le scelte di Xabi Alonso
C'è qualche sorpresa, come la presenza di Brahim Diaz trequartista dietro Mbappé, panchina per Mastantuono. Sulle ali Guler e Vinicius, con Bellingham a centrocampo. Valverde gioca terzino destro, non c'è l'ex Huijsen, al centro della difesa Asencio e Militao
Kylian Mbappé è il capocannoniere della UEFA Champions League 2025-26 con cinque gol, con l'attaccante del Real Madrid che ne ha realizzati due contro il Marsiglia e una tripletta contro il Kairat. Il record di gol segnati da un giocatore nelle prime tre partite stagionali della sua squadra nella competizione è di sette, raggiunto da Filippo Inzaghi con il Milan nel 2002-03 e Cristiano Ronaldo nel 2013-14 con il Real Madrid, entrambi poi vincitori del torneo in quella stagione
Il Real Madrid è la squadra che ha tentato più tiri, sia totali (48) che nello specchio (27), in UEFA Champions League in questa stagione. Con 15 tiri nello specchio contro il Marsiglia e 12 contro il Kairat, si potrebbe verificare per la quarta volta che una squadra tenti almeno 10 tiri nello specchio in tre partite consecutive dal 2003-04, con due delle tre precedenti occasioni relative al Real Madrid (aprile 2014 e novembre 2019) e l'altra riguardante il Bayern Monaco (dicembre 2019)
La Juventus ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di UEFA Champions League (5 pareggi, 5 sconfitte): il 2 ottobre 2024 contro il Lipsia (3-2), sebbene quattro delle ultime cinque gare esterne nella competizione si siano concluse con un pareggio (1 sconfitta, ad Eindhoven nel playoff della scorsa edizione)
Xabi Alonso ha vinto le sue prime due partite di UEFA Champions League con il Real Madrid e punta a diventare il quinto allenatore a vincere le prime tre partite alla guida del club, insieme a Josef Heynckes, Carlos Queiroz, José Mourinho e, più recentemente, Carlo Ancelotti, la cui terza vittoria è stata in casa contro la Juventus nel 2013
Il Real Madrid ha segnato 18 gol nelle ultime cinque partite della fase a gironi di UEFA Champions League, vincendo tutte e cinque le partite. Inoltre il Real ha vinto 12 delle ultime 13 partite casalinghe della fase a gironi, perdendo l'altra per 3-1 contro il Milan nel novembre 2024
La Juventus è una delle tre squadre ad aver pareggiato le prime due partite di UEFA Champions League in questa stagione, insieme a Bodø/Glimt e Bayer Leverkusen. I bianconeri non pareggiano tre partite di fila nella competizione da ottobre 2012, in quelle che furono le loro prime tre partite della stagione 2012-13
In tre delle ultime quattro occasioni in cui il Real Madrid ha affrontato la Juventus in UEFA Champions League, la squadra spagnola ha poi vinto la competizione in quella stagione (2013-14, 2016-17 e 2017-18), con l'eccezione del 2014-15, quando la Juventus ha eliminato il Real Madrid in semifinale con un punteggio complessivo di 3-2
Real Madrid e Juventus si sono incontrate l'ultima volta in UEFA Champions League nell'aprile 2018: gli spagnoli si sono qualificati nei quarti di finale con un punteggio complessivo di 4-3 (3-0 in trasferta, 1-3 in casa), grazie in particolare al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 97° minuto della gara di ritorno che ha portato i Blancos in semifinale
Questo sarà il 22° incontro tra Real Madrid e Juventus in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League - solo Bayern Monaco e Real Madrid si sono affrontate più volte tra le due competizioni (28)
Buonasera a tutti. Allo stadio Santiago Bernabeu va in scena un grande classico della Champions, Real Madrid-Juventus. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio del match previsto alle 21