Il Real Madrid è la squadra che ha tentato più tiri, sia totali (48) che nello specchio (27), in UEFA Champions League in questa stagione. Con 15 tiri nello specchio contro il Marsiglia e 12 contro il Kairat, si potrebbe verificare per la quarta volta che una squadra tenti almeno 10 tiri nello specchio in tre partite consecutive dal 2003-04, con due delle tre precedenti occasioni relative al Real Madrid (aprile 2014 e novembre 2019) e l'altra riguardante il Bayern Monaco (dicembre 2019)