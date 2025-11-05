Offerte Sky
Champions League, Capello e Del Piero: "All'estero vanno di più"

video analisi

Nel VIDEO il commento di Fabio Capello e Alessandro Del Piero in studio a Sky dopo la serata di Champions League. "All'estero vanno a una velocità diversa, hanno una maestria nel possesso palla che ti fa andare in confusione. C'è una differenza tecnica, è una questione di scuola"

