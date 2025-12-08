L'allenatore del Liverpool Arne Slot ha spiegato a Sky Sport la decisione di non convocare Mohamed Salah per il match di Champions League contro l'Inter: "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi". E sui nerazzurri: "Incontriamo una squadra veramente forte, ma proveremo a vincere"

SALAH NON CONVOCATO PER INTER-LIVERPOOL: LE NEWS