Inter-Liverpool, Slot: "Salah? Non mi aspettavo quelle dichiarazioni". VIDEO

Champions League

L'allenatore del Liverpool Arne Slot ha spiegato a Sky Sport la decisione di non convocare Mohamed Salah per il match di Champions League contro l'Inter: "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi". E sui nerazzurri: "Incontriamo una squadra veramente forte, ma proveremo a vincere"

