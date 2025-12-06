L'attaccante egiziano è il grande escluso dalla sfida di Champions League di San Siro fra Inter e Liverpool. La decisione segue il durissimo sfogo del giocatore contro il suo allenatore di qualche giorno fa. Salah - che nelle ultime tre gare del Liverpool era sempre partito dalla panchina - aveva detto: "Avevo un buon rapporto con l’allenatore e poi, all’improvviso, non c’è stato più alcun rapporto tra di noi. Non so perché, ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero scaricato”. Sono state solo alcune delle frasi pronunciate dall'attaccante sabato scorso dopo il 3-3 contro il Leeds. Slot a Sky: "Non mi aspettavo le sue parole per come si è allenato e comportato in questi giorni". Alisson: "Penso che il rapporto sia recuperabile, spero che succeda".

