Dopo quattro vittorie e un ko nelle prime cinque giornate del girone di Champions League l'Inter sfida a San Siro un Liverpool in crisi e senza Salah (out dopo il duro sfogo contro Slot). Chivu recupera Akanji: è titolare, in mezzo Acerbi la spunta su Bisseck. Confermato Luis Henrique a destra e ritorno per Mkhitaryan a centrocampo. Dopo appena 11' Calhanoglu va ko: dentro Zielinski. DIretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
18' - Ha iniziato bene la squadra di Slot. Jones porta palla al limite, si allarga sul destro e calcia in diagonale: Sommer c'è. Poco dopo calcia anche Szoboszlai da fuori: ancora parata.
15' - Intanto ora è Mac Allister a giocare alto e centrale sulla trequarti reds.
13' - Lautaro entra duro in ritardo su Robertson: giallo inevitabile per il capitano dell'Inter che stava cercando di raggiungere un passaggio di Thuram, per poi essere anticipato dallo scozzese. Lautaro è entrato netto sull'uomo ma tirando indietro la gamba per evitare danni e sanzioni peggiori.
11' - Ecco il cambio: sfortunata la 200esima con l'Inter per Calhanoglu. Probelmino muscolare per lui, comunque uscito sulle proprie gambe. Dentro Zielinski.
9' - Subito un imprevisto in casa Inter: problemi fisici per il turco, il cambio è praticamente già pronto.
8' - Ha iniziato bene il Liverpool che sta controllando il gioco.
Traguardo per Hakan Çalhanoglu: oggi colleziona la sua gara numero 200 con l'Inter tra tutte le competizioni.
3' - Risolti i dubbi di sistema del Liverpool: è centrocampo a tre con Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister, più Jones trequartista alle spalle della coppia Isak-Ekitiké.
• INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram
• LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak
Ruggito della Champions: squadre in campo. Inter in nerazzurro, Liverpool in rosso
L'attaccante egiziano è il grande escluso dalla sfida di Champions League di San Siro fra Inter e Liverpool. La decisione segue il durissimo sfogo del giocatore contro il suo allenatore di qualche giorno fa. Salah - che nelle ultime tre gare del Liverpool era sempre partito dalla panchina - aveva detto: "Avevo un buon rapporto con l’allenatore e poi, all’improvviso, non c’è stato più alcun rapporto tra di noi. Non so perché, ma a me sembra chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero scaricato”. Sono state solo alcune delle frasi pronunciate dall'attaccante sabato scorso dopo il 3-3 contro il Leeds. Slot a Sky: "Non mi aspettavo le sue parole per come si è allenato e comportato in questi giorni". Alisson: "Penso che il rapporto sia recuperabile, spero che succeda".
Una squadra che sembrava apparentemente imbattibile, o almeno questo aveva fatto intendere la scorsa stagione dopo una Premier League letteralmente dominata. Poi il mercato faraonico con quasi mezzo miliardo speso in cartellini pareva poter addirittura migliorare il gruppo, invece… Da mesi il Liverpool non trova soluzione alla rottura prolungata di risultati: i reds hanno vinto solo 4 delle ultime 15 partite, con ben 9 ko nella serie. In Champions occupano il 13° posto a quota 9 punti. In Premier sono addirittura decimi
Nel video un simpatico siparietto durante l'allenamento dell'Inter allla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool. L'attaccante francese scherza durante gli esercizi, si siede e sembra non volersi più alzare. Risate mentre c’è chi lo va a prendere e Chivu gli urla divertito: "Volete un caffè alla mattina?!"
"Sono partite in cui si deve sbagliare il meno possibile. L'intensità sarà importante, loro come mantra hanno proprio quello. Dovremo essere bravi a sfruttare i momenti della partita. Sappiamo che 12 punti non bastano, ne servono di più quindi faremo di tutto per fare una bella partita e punti. Calhanoglu ha tirato fuori leadership, così come tutti".
"Calcoli? Nessuno, sicuramente vogliamo ripetere quanto fatto in campionato. Liverpool in crisi? Hanno dei campioni, sono sempre forti. Rispetto all'ultimo precedente contro di loro siamo cresciuti molto, anche a livello di mentalità, abitudine e valori. Accanto a una squadra che fa il suo dovere c'è anche una società forte". Sul caso Salah: "Bisogna capire quel che c'è dietro, sono una squadra fortissima con tante motivazioni, a prescindere da quanto successo"
Focus sull'Inter a Sky Calcio Club con i numeri che parlano chiaro: Chivu ha fatto calare il possesso nel terzo offensivo, è aumentata la percentuale di passaggi in avanti ed è salita molto la difesa, mentre è diminuita l'intensità della riaggressione. In breve con Chivu, l'Inter è più stretta, più verticale e più veloce nell'aggessione offensiva, ma fa meno aggressione sui portatori di palla avversari. Guarda il dibattito tra gli ospiti di Fabio Caressa
Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter: contro il Como è arrivata la 150^ partecipazione attiva per l'attaccante in Serie A (122 gol e 28 assist). Ad eccezione di una squadra, l'argentino ha segnato a tutti i club affrontati nel campionato italiano (30 su 31), superando un ex bomber nerazzurro.
Dentro lo spogliatoio dell'Inter
Uno sguardo alle panchine: a disposizione di Chivu ci sono Josep Martinez, Taho, De Vrij, Zielinski, Sucic, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Esposito e Cocchi. Nel Liverpool Slot ne ha solo otto in panchina, appena sei di movimento: Kerkez, Wirtz, Bradley, Nyoni, Ngumoha e Lucky, oltre ai portieri Mamardashvili e Woodman.
• Akanji ha recuperato dalla sindrome influenzale e parte regolarmente dal 1', mentre in mezzo alla difesa Acerbi la spunta su Bisseck. Confermato Luis Henrique a destra e ritorno per Mkhitaryan a centrocampo. Per il resto è la stessa formazione del 4-0 col Como
• Oltre al grande escluso Salah, c'è qualche novità nel Liverpool rispetto alle attese della vigilia: a destra c'è Gomez, mentre in mezzo la spunta Jones. Wirtz parte infatti dalla panchina. Da capire se il sistema sarà un 4231 o un 433 con Szoboszlai, Gravenberch e Mac Allister a centrocampo e Jones nel tridente insieme a Isak ed Ekitiké
C'è un'Inter che è già scesa in campo e che ha già battuto il Liverpool, è successo nella partita di Youth League, la Champions League delle formazioni U20. Il match è finito 5-0 dopo una gara dominata fin dai primi minuti: i nerazzurri chiudono la prima fase della competizione a 11 punti e volano ai playoff.
L'Inter e il Liverpool si sono affrontati sei volte in precedenza, sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con i Reds che hanno vinto in quattro di questi (2 sconfitte).
Cinque degli ultimi sei incroci tra l'Inter e il Liverpool in UEFA Champions League hanno visto una delle due formazioni vincere mantenendo la porta inviolata (due volte i nerazzurri e tre i Reds). Inoltre, dalla loro prima sfida nel maggio 1965 in Coppa dei Campioni (successo 3-1 per il Liverpool), entrambe le squadre non sono più riuscite a segnare nello stesso match nella competizione.
L'Inter ha vinto la prima trasferta contro l'Inter in Europa (0-3 nel maggio 1965), qualificandosi per la finale di Coppa dei Campioni 1964/65, vinta poi dai nerazzurri; successivamente però il Liverpool ha vinto entrambe le partite disputate fuori casa contro l'Inter in UEFA Champions League (1-0 nel marzo 2008 e 2-0 nel febbraio 2022).
Il Liverpool ha vinto cinque delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Europa (1 sconfitta), compresa quella al Giuseppe Meazza nella scorsa stagione (3-1 contro il Milan nel settembre 2024). Inoltre, i Reds hanno vinto tutte e quattro le gare esterne giocate in questo stadio in UEFA Champions League (contro il Milan nel 2021 e 2024 e contro l'Inter nel 2008 e 2022).
Da quando ha perso le sue prime due partite casalinghe di UEFA Champions League nel 2022 – una delle quali contro il Liverpool (0-2) – l'Inter è rimasta imbattuta nelle successive 18 gare interne nella competizione (15 vittorie, 3 pareggi); questa è la striscia aperta più lunga per i nerazzurri nella competizione.
Inter (12.8) e il Liverpool (12.7) sono le prime due squadre per expected goals senza rigori nella UEFA Champions League in corso. Escludendo i rigori, solo il Paris SG (100) ha effettuato più tiri rispetto ai Reds (98) in questo torneo, con l'Inter quarto a 95 (tra loro il Real Madrid con 96).
Da quando ha segnato cinque gol con 18 tiri e 3.2 expected goals contro l'Eintracht Frankfurt a ottobre, il Liverpool ha segnato solo due reti con 44 tiri e 4.9 xG nelle sue ultime due gare in UEFA Champions League. I Reds hanno effettuato 27 tiri nella più recente sfida contro il PSV, il loro record di conclusioni in una singola gara nella competizione da marzo 2020 contro l'Atlético de Madrid (34 in quel caso) ed anche il loro massimo storico (dal 2003-04) in una gara di UCL in cui non sono riusciti a segnare almeno due gol.
Lautaro Martínez dell'Inter ha segnato in tutte le cinque partite disputate in UEFA Champions League al Meazza nel 2025 (otto gol). L'unico giocatore ad aver segnato in almeno sei gare casalinghe consecutive in questa competizione con una squadra italiana è stato Andriy Shevchenko con il Milan (sette da marzo 2004 a settembre 2005).
Solo Joey Veerman (49) e Vitinha (40) hanno effettuato più passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria in questa UEFA Champions League rispetto a Hakan Çalhanoglu (35). Inoltre, dieci dei passaggi che hanno rotto la linea avversaria effettuati da Çalhanoglu hanno poi portato l'Inter al cross, anche questo il terzo dato più alto tra tutti i giocatori nella competizione in corso.
Tra i centrocampisti in questa UEFA Champions League, solo Vitinha (58) ha partecipato a più sequenze su azione terminate con un tiro rispetto a Dominik Szoboszlai (37). Il centrocampista ungherese è stato coinvolto direttamente in cinque gol (due reti, tre assist) nelle cinque partite disputate con il Liverpool in questa UCL.