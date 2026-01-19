Le dichiarazioni del difensore svizzero a Sky Sport a un giorno da Inter-Arsenal. "Sappiamo che sono forti sui calci piazzati, quindi dobbiamo stare attenti lì. Ma dovremo difendere bene anche su azione, hanno giocatori di grande qualità individuali, capaci di fare ottimi giocate personali. Nel complesso sono una squadra davvero forte, anche se per me la squadra più forte in Europa è il Bayern Monaco. Abbiamo perso le ultime partite, quindi abbiamo davvero bisogno di questi punti e faremo di tutto per ottenerli. In difesa siamo migliorati, se si vince sempre 1-0 va benissimo. Scudetto o Champions? Scelgo lo scudetto”

CHIVU: "DIMOSTREREMO CHI SIAMO"