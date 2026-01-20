Juventus-Benfica, Thuram: "Benfica grande squadra. Non facciamo calcoli"juventus
Nel video le parole del centrocampista della Juventus Khephren Thuram a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Benfica: "Contro il Cagliari abbiamo fatto una buona partita anche se non abbiamo vinto. Guardiamo quello che non ha funzionato e pensiamo al Benfica, che è una grande squadra. Non facciamo i calcoli, giocheremo per vincere come facciamo sempre"
