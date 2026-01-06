Le parole dell’allenatore del Benfica alla vigilia della sfida di Champions dell’Allianz Stadium con la rivale di sempre: "Si parla di me e Spalletti, ma cosa può interessare di noi due? Interessa a voi. Le frecciatine fanno parte del gioco, ciò che conta è che io stimi Luciano per l’allenatore e la persona che è". Poi la domanda: "Allenare la Juve? Certo, e ciò che mi stupisce è quando allenatori senza storia si ritrovano a guidare le squadre più importanti"