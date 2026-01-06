Juventus-Benfica, il risultato LIVE
Match importantissimo per la Juventus in ottica qualificazione Champions: a Torino arriva il Benfica di Mourinho. David dal 1' in attacco, con McKennie, Miretti e Yildiz a supporto. In mezzo torna la coppia Locatelli-Thuram. In avvio occasioni per Yildiz e Sudakov
Di Gregorio salva la Juve!
22' - Leggerezza di Locatelli in uscita: il Benfica ruba palla paraticamente al limite e Sudakov può incrociare il mancino dalla sinistra dell'area. Parata super di Di Gregorio!
Yildiz sfiora il palo!
17' - Ancora un tiro accentrandosi dalla destra: questa volta la palla esce di poco!
9' - Calcia anche Yildiz: anche lui col destro a giro diretto sul secondo palo. Trubin para in tuffo, poi McKennie è in leggero ritardo per il tap in.
8' - Sudakov! Bel tiro col destro, decentrato sulla sinistra e diretto sul secondo palo. Di Gregorio c'è e blocca a terra in tuffo.
5' - Yildiz prova a mettersi in mostra: sterzata dalla sinistra e cross col destro al centro: Otamendi svetta e prolunga in corner.
Juve in bianconero, Benfica in maglia rossa.
Squadre in campo!
Dopo le prime due partite del mercoledì (Galatasaray-Atletico 1-1 e Qarabag-Eintracht 3-2) la Juve si trova al 19° posto. Benfica al 28°.
Juve: incontro con Kessié per giugno
Su Kessie la Juventus continua a lavorare per giugno (visto che è in scadenza). Ieri si è tenuto in sede dei bianconeri un incontro con il suo agente, Atangana. Possibile occasione dalla Premier per Milan e Roma, che hanno messo gli occhi su Harry Maguire. Ma chi sono i migliori giocatori in scadenza al termine di questa stagione? Qui la classifica dei più preziosi secondo Transfermarkt
Jonathan David disputa la sua 20ª gara da titolare in Champions League, raggiungendo il secondo posto tra i calciatori canadesi con più presenze da titolare nella competizione, a pari merito con Atiba Hutchinson. Solo Alphonso Davies del Bayern Monaco ha fatto meglio, con 38 presenze.
Squadre in campo per il riscaldamento!
C'è la Champions… ma il mercato non si ferma mai!
Qui in diretta tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale': fino a domani dalle 19 alle 20 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Questa sera e per tutta la settimana LIVE da Prato Nevoso
Alle 21 c'è l'Atalanta su Sky
L'Atalanta ha l'opportunità di fare un passo netto in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Palladino affronta l'Athletic Bilbao. Scamacca riferimeto più avanzato con Zalewski e CDK alle spalle. Bernasconi a snistra. Valverde con Gorozabel più avanzato, Guruzeta riferimento centrale. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21.
La formazione ufficiale scelta da Spalletti
• JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti
• David dal 1' in attacco, con McKennie, Miretti e Yildiz a supporto. In mezzo torna la coppia Locatelli-Thuram. Stessa linea a quattro del ko col Cagliari, ma tra i pali torna Di Gregorio
• A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceição, Koopmeiners, Zeghrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal e Rouhi
La formazione ufficiale scelta da Mou
• BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho
Quali sarebbero i playoff (al momento)?
Sappiamo bene che il meccanismo dei playoff ci permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti. Può ancora cambiare tutto, vero, ma al la griglia del momento dice che l'Inter potrebbe sfidare il Napoli ai playoff, ed entrambe sarebbero sul possibile percorso dell'Atalanta agli ottavi. Per la Juve una tra Barcellona e OM. Qui tutte le proiezioni e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi
Juventus avanti per En-Nesyri, no della Fiorentina per Gudmundsson: le news di mercato
Tra campo e mercato: viste le resistenze del Crystal Palace per Mateta, i bianconeri continuano i contatti per l’attaccante del Fenerbahce (sul quale ci sono anche Napoli e Siviglia). Nelle ultime ore il ds Ottolini ha anche chiesto Gudmundsson in prestito alla Fiorentina, che però ha detto no: non vuole privarsi di lui.
VIDEO. Spalletti: "Dura contro Mourinho, bisognerà essere compatti"
Mourinho: "Rispetto Spalletti, le frecciatine ci stanno". Poi dice: "Allenerei la Juve…"
Le parole dell’allenatore del Benfica alla vigilia della sfida di Champions dell’Allianz Stadium con la rivale di sempre: "Si parla di me e Spalletti, ma cosa può interessare di noi due? Interessa a voi. Le frecciatine fanno parte del gioco, ciò che conta è che io stimi Luciano per l’allenatore e la persona che è". Poi la domanda: "Allenare la Juve? Certo, e ciò che mi stupisce è quando allenatori senza storia si ritrovano a guidare le squadre più importanti"
Torna "Buongiorno Calciomercato": il podcast di Di Marzio
Iscriviti al canale Whatsapp “Sky Sport Italia”
Le migliori notizie, con lo stile Sky, video, immagini, possibilità di interagire con noi e con i nostri talent. CLICCA QUI
La Juventus ha vinto solo una delle nove sfide (1 pareggio, 7 sconfitte) contro il Benfica in tutte le competizioni, ovvero quella per 3-0 in casa ai quarti di finale della Coppa UEFA 1992-93, torneo poi vinto dai bianconeri.
Il Benfica ha vinto tutte le cinque partite disputate contro la Juventus in Coppa dei Campioni/Champions League; soltanto il Bayern Monaco vanta una percentuale del 100% di vittorie migliore contro una singola avversaria (6/6 vs Olympiakos).
Dopo non essere riuscita a vincere alcuna delle prime quattro partite (3 pareggi, 1 sconfitta) di UEFA Champions League in questa stagione, la Juventus ha vinto le ultime due e potrebbe infilare più successi consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-novembre 2021 (cinque in quel caso).
Il Benfica ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League (entrambe per 2-0), dopo averne perse sei di fila in precedenza. L'ultima volta in cui i portoghesi hanno conquistato tre successi consecutivi in Champions League/Coppa dei Campioni senza subire gol risale alla stagione 1989-90 (cinque in quella occasione).
Solo l'Athletic Club conta più recuperi offensivi (67) della Juventus (65) in questa UEFA Champions League; la Vecchia Signora ha effettuato 14 tiri e segnato due gol da queste situazioni di gioco. Tuttavia, solo il Bayern Monaco ha subito meno conclusioni (zero) da recuperi offensivi in questa stagione rispetto al Benfica (2).
Nessuna squadra ha registrato un totale di tiri messi assieme inferiore a quello del Benfica in questa UEFA Champions League (135, ovvero 75 effettuati, 60 subiti), mentre solo le partite dell'Athletic Club (14.1) hanno registrato un xG combinato più basso di quello del Benfica (15, cioè 7.6 a favore e 7.4 contro).
L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha vinto soltanto una delle sei trasferte (2 pareggi, 3 sconfitte) giocate contro la Juventus in tutte le competizioni; tuttavia, quella vittoria è arrivata nella sua unica gara esterna all'Allianz Stadium in UEFA Champions League (2-1 con il Manchester United nel novembre 2018).
Kenan Yildiz, della Juventus, ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) in UEFA Champions League in questa stagione: record per un giocatore U21 nelle prime sei giornate, condiviso con Lamine Yamal e Geovany Quenda.
Jonathan David, della Juventus, ha partecipato a sette gol (cinque reti, due assist) nelle ultime dieci partite da titolare in UEFA Champions League, segnando anche quattro gol in cinque match da subentrato nella competizione.
Vangelis Pavlidis, del Benfica, è l'unico giocatore ad avere effettuato almeno 200 pressioni sia nella trequarti centrale (243) che nella trequarti avversaria (243) in questa UEFA Champions League