Nicolò Barella non sarà a disposizione per Borussia Dortmund-Inter, sfida di Champions League in programma mercoledì 28 gennaio alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Affaticamente muscolare per il centrocampista nerazzurro che resterà a Milano, così come gli infortunati Calhanoglu e Dumfries. Al posto dell'italiano dovrebbe giocare uno tra Sucic e Frattesi. Le condizioni di Barella verranno monitorate nei prossimi giorni in vista dell'impegno in campionato contro la Cremonese

