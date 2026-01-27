Nicolò Barella non sarà a disposizione per Borussia Dortmund-Inter, sfida di Champions League in programma mercoledì 28 gennaio alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Affaticamente muscolare per il centrocampista nerazzurro che resterà a Milano, così come gli infortunati Calhanoglu e Dumfries. Al posto dell'italiano dovrebbe giocare uno tra Sucic e Frattesi. Le condizioni di Barella verranno monitorate nei prossimi giorni in vista dell'impegno in campionato contro la Cremonese
