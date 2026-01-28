• Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva
In corso il primo tempo della sfida al Signal Iduna Park per l'ultima giornata della League Phase. I nerazzurri, già sicuri almeno dei playoff, provano a centrare la qualificazione diretta agli ottavi: per farlo devono battere il Borussia Dortmund. Chivu lascia in panchina Bastoni e Lautaro (entrambi diffidati), al loro posto giocano Acerbi e Bonny. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mane; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. All. Kovac.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu
Fischio d'inizio sotto la neve, il calcio d'inizio è a favore dell'Inter
Le squadre si schierano in campo: l'Inter giocherà con la maglia bianca da trasferta, tradizionale maglia giallo-nera per il Borussia Dortmund
In questo momento risuona l'inno della Champions League, cantato dal "Muro Giallo" di Dortmund
Inter e Borussia Dortmund entrano in campo, atmosfera meravigliosa al Signal Iduna Park
L'Inter è già sicura di andare almeno ai playoff di Champions. Ma cosa deve fare la squadra di Chivu per provare a centrare la qualificazione diretta agli ottavi? Prima di tutto deve vincere contro il Borussia Dortmund. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, i nerazzurri superebbero la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare in parità. Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro. Attenzione anche al risultato della Juventus (a pari punti con l'Inter): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).
L'Inter ha svolto i primi sondaggi per Moussa Diaby, esterno offensivo dell'Al-Ittihad. Anche Marotta ha confermato l'interesse per il giocatore al microfono di Sky: "Non nascondo che ci sia questa ipotesi, al momento molto remota, perché è un giocatore molto importante per la sua squadra di appartenenza, le percentuali quindi sono minime, affrontiamo questo sondaggio con tranquillità e senza fare ulteriori pressioni"
Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Marotta ha parlato anche di mercato e del possibile arrivo di Perisic: "Ho due considerazioni da fare: non siamo in una situazione di emergenza, vogliamo rafforzarci in questo mercato, ma non è facile trovare dei giocatori che dal punto di vista qualitativo possono inserirsi in questo gruppo, bisogna trovare dei calciatori giusti, stiamo sondando alcune piste, ma questo gruppo sta rispondendo pienamente a quelli che sono gli obiettivi stagionali"
Giuseppe Marotta è intervenuto a Sky Sport prima di affrontare il Borussia Dortmund. Il presidente dell'Inter ha spiegato qual è il valore di questa partita: "Questa partita conta prima di tutto per la prestazione che dobbiamo garantire, entrare negli ottavi in modo diretto è abbastanza difficile, dobbiamo prepararci a fare i playoff, credo sia abbastanza scontato"
Chivu decide di non rischiare Bastoni e Lautaro Martinez, entrambi diffidati e quindi a rischio per la prossima partita di Champions League (a prescindere che sia l'andata dei playoff o l'andata degli ottavi): al loro posto giocheranno Acerbi e Bonny. Anche Mkhitaryan è diffidato, ma va comunque in campo da titolare contro il Borussia Dortmund. Le ammonizioni vengono"azzerate" al termine dei quarti di finale
Kovac cambia il centrocampo, schierando Beier e Fabio Silva alle spalle dell'unica punta Guirassy. Panchina molto corta per il Borussia Dortmund, che lascia fuori Adeyemi, uno dei giocatori di maggior talento dei tedeschi (cercato in passato anche da alcune squadre italiane come Napoli e Juventus)
Tre notizie nella formazione ufficiale dell'Inter: Bastoni resta in panchina (è diffidato), al suo posto gioca Acerbi in difesa. Chivu non rischia Lautaro Martinez (anche l'argentino è diffidato): ci sarà Bonny dal 1' a fare coppia con Thuram. A centrocampo Sucic ha vinto il ballottaggio con Frattesi. Gli esterni saranno Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra (Carlos Augusto parte dalla panchina)
Nel VIDEO l'arrivo dell'Inter allo stadio, con in testa il presidente Marotta. Particolarmente sorridente Akanji, che conosce bene il Signal Iduna Park, avendo giocato in passato al Borussia Dortmund
Al Signal Iduna Park ha iniziato a nevicare, come si vede dal video pubblicato dall'Inter sui propri canali social
Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, è imbattuto al Signal Iduna Park alla guida dei tedeschi in Champions League (3 vittorie, 3 pareggi).
L'ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l'Inter era avanti 2-0 all’intervallo (gol di Lautaro Martinez e Vecino). Quella è stata l'unica volta in cui il Dortmund, in una partita di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, è stato in svantaggio di almeno due gol all’intervallo e ha poi vinto, così come l’unica volta in cui l’Inter, in queste competizioni, ha condotto di due o più gol all’intervallo e ha poi perso.
L’Inter ha vinto tre dei sei precedenti contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio.
Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter).
Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di UEFA Champions League (13 vittorie, 7 pareggi), per 3-2 contro il Barcellona nel dicembre 2024
L’Inter ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 27 gare (18 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte). Nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, i nerazzurri non hanno mai subito quattro sconfitte consecutive.
Dall’inizio della stagione 2022/23, tutte le 11 sconfitte del Borussia Dortmund in UEFA Champions League sono arrivate contro squadre dei cinque principali campionati europei. Nel periodo la percentuale di vittorie contro squadre di questi tornei è del 41% (29 partite – 12 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte), mentre contro squadre di altri campionati è del 69% (13 partite – 9 vittorie, 4 pareggi).
L’Inter ha vinto le prime quattro partite in questa stagione di UEFA Champions League, ma ha poi perso le ultime tre. Nella storia della Champions League, solo due squadre hanno ottenuto quattro vittorie consecutive per poi subire quattro sconfitte di fila: l’Anderlecht nel 2000/01 e il Paris Saint-Germain tra settembre 2017 e settembre 2018.
Serhou Guirassy ha segnato 12 gol e fornito due assist nelle sue 10 presenze al Signal Iduna Park con il Borussia Dortmund in UEFA Champions League (una partecipazione attiva ogni 55 minuti). Tra i giocatori con almeno 500 minuti disputati in un singolo stadio, solo Julián Álvarez all’Etihad ha una media migliore, con un gol o assist ogni 51 minuti.
Julian Brandt ha preso parte ad otto gol nelle sue ultime 14 presenze casalinghe in UEFA Champions League con il Borussia Dortmund (5G, 3A), ed è imbattuto nelle ultime 19 partite al Signal Iduna Park (12 vittorie, 7 pareggi), la striscia più lunga di gare casalinghe senza sconfitte per un giocatore del Dortmund nella storia delle principali competizioni europee.
Marcus Thuram dell'Inter sta registrando una media di 5.6 tiri ogni 90 minuti in questa stagione di UEFA Champions League; il francese non ha segnato in nessuna delle ultime cinque partite, collezionando 16 tentativi senza successo.