Bisseck: "Siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo"

Insieme a Chivu, è stato Bisseck a parlare alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter: "In Champions non è mai facile contro queste grandi squadre. Siamo stati anche sfortunati come per il rigore del Liverpool o il gol preso alla fine a Madrid". Interpellato sugli obiettivi stagionali, il tedesco non sceglie tra campionato e Champions: "Un club come l'Inter deve lottare per vincere trofei. Siamo una squadra fortissima e dobbiamo dimostrarlo". Sul suo percorso, che potrebbe portarlo ai Mondiali con la Germania: "Un sogno, sto andando bene ma posso ancora migliorare". Nel VIDEO l'intervista completa rilasciata a Sky Sport

