Insieme a Chivu, è stato Bisseck a parlare alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter: "In Champions non è mai facile contro queste grandi squadre. Siamo stati anche sfortunati come per il rigore del Liverpool o il gol preso alla fine a Madrid". Interpellato sugli obiettivi stagionali, il tedesco non sceglie tra campionato e Champions: "Un club come l'Inter deve lottare per vincere trofei. Siamo una squadra fortissima e dobbiamo dimostrarlo". Sul suo percorso, che potrebbe portarlo ai Mondiali con la Germania: "Un sogno, sto andando bene ma posso ancora migliorare". Nel VIDEO l'intervista completa rilasciata a Sky Sport
TAG:
Prossimi Video
Mercato Napoli: Alisson per la sinistra, Ngonge va in Spagna
Calciomercato
Juve, servono una punta (Kolo Muani o Mateta) e un terzino
Calciomercato
Parma, due colpi: arrivano Nicolussi Caviglia e Carboni
Calciomercato
Bisseck: "Siamo una squadra forte, dobbiamo dimostrarlo"
Champions League
Lazio, spunta Arnau Martinez del Girona. E piace Przyborek
Calciomercato
Koopmeiners: "Spalletti ha un’idea di calcio che è unica"
juventus
Chivu: "Lautaro diffidato? Non so se giocherà"
Champions League