Borussia Dortmund-Inter, Chivu: "In Champions avevamo altre aspettative"
Chivu a Sky presenta la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund: "Purtroppo, anche per colpa nostra, non dipendiamo più solo da noi ma anche da altri risultati. Giocheremo comunque per vincere". Sulle scelte di formazione: "Barella si è fermato in allenamento, Lautaro diffidato? Non so se giocherà, ma io non faccio calcoli".
Dopo tre sconfitte di fila, l'Inter vuole ritrovare punti e vittoria in Champions League sul campo del Borussia Dortmund. Cristian Chivu ha presentato la sfida in esclusiva ai microfoni di Sky Sport:
Che Inter si presenta qui a Dortmund? Fortificata dal primo posto in campionato?
"Questa è un'altra competizione. Avevamo aspettative diverse e per colpa nostra ci ritroviamo in questa situazione in cui non dipende più solo da noi, ma anche da altri risultati, Vogliamo però fare una grande partita per portare a casa quello che ultimamente ci è mancato".
Avete già fatto dei calcoli sulle varie combinazioni cpossibile? Mentalmente come vi approcciate a un match simile?
"Entriamo in campo per vincere ed essere dominanti, a fine partita vedremo come siamo messi".
Cosa pensa del Borussia Dortmund?
"Per tradizione e storia è una squadra top. Giocare qui non è semplice e poche squadre riescono a uscire vincitrici, ma faremo del nostro meglio per portare a casa il risultato".
Come sta Barella?
"Si è fermato per un risentimento muscolare in allenamento, lo abbiamo mandato negli spogliatoi e non lo abbiamo convocato".
Lautaro è diffidato, sarà risparmiato? Lei è uno che fa considerazioni di questo tipo o le interessa solo chi è più in forma al momento?
"Non abbiamo tempo di fare calcoli perché si gioca tanto. Si mette la formazione migliore possibile per la partita in questione. Se Lautaro sarà titolare non lo so".
"Sommer e Luis Henrique hanno la fiducia di tutti"
In conferenza stampa Chivu ha approfondito la questione relativa a Lautaro Martinez e Barella: "Nicolò farà gli esami domani e capiremo per quanto tempo dovrà star fuori, ma credo non abbia nulla di grave. Lautaro non vuole riposare mai, ci tiene a dare sempre il suo contributo". Dopo la partita contro il Pisa sono finiti sul banco degli imputati Sommer e Luis Henrique: "Stanno bene. Yann ha la stima e il rispetto di tutti i suoi compagni, he ha viste di belle e di brutte. La squadra è stata vicina a Luis applaudendolo durante il cambio". La qualificazione diretta agli ottavi è ormai difficilissima da raggiungere, ma anche la conquista del miglior piazzamento possibile per i playoff non è da sottovalutare: "Giocare il ritorno in casa sarebbe importante, ma sappiamo che dovremmo approcciare bene entrambe le partite. Non ha senso recriminare sugli errori fin qui, le stagioni perfette non esistono e quello che conta è crescere come stiamo facendo".