"Sommer e Luis Henrique hanno la fiducia di tutti"

In conferenza stampa Chivu ha approfondito la questione relativa a Lautaro Martinez e Barella: "Nicolò farà gli esami domani e capiremo per quanto tempo dovrà star fuori, ma credo non abbia nulla di grave. Lautaro non vuole riposare mai, ci tiene a dare sempre il suo contributo". Dopo la partita contro il Pisa sono finiti sul banco degli imputati Sommer e Luis Henrique: "Stanno bene. Yann ha la stima e il rispetto di tutti i suoi compagni, he ha viste di belle e di brutte. La squadra è stata vicina a Luis applaudendolo durante il cambio". La qualificazione diretta agli ottavi è ormai difficilissima da raggiungere, ma anche la conquista del miglior piazzamento possibile per i playoff non è da sottovalutare: "Giocare il ritorno in casa sarebbe importante, ma sappiamo che dovremmo approcciare bene entrambe le partite. Non ha senso recriminare sugli errori fin qui, le stagioni perfette non esistono e quello che conta è crescere come stiamo facendo".