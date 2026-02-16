Un fastidio all’inguine mette fuori causa l’attaccante canadese per la trasferta di Istanbul. Niente andata del playoff contro il Galatasaray dunque per Jonathan David, così come per l’altro infortunato Holm. Convocato e partito insieme ai compagni dall’aeroporto di Caselle, invece, è Khephren Thuram. Il match è in programma domani alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e 251. Nel VIDEO le immagini dei giocatori juventini in partenza da Torino e tutte le news con l’inviato Paolo Aghemo

