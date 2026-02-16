Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, Jonathan David non convocato per il Galatasaray: Thuram c’è. Le news

Champions League

Un fastidio all’inguine mette fuori causa l’attaccante canadese per la trasferta di Istanbul. Niente andata del playoff contro il Galatasaray dunque per Jonathan David, così come per l’altro infortunato Holm. Convocato e partito insieme ai compagni dall’aeroporto di Caselle, invece, è Khephren Thuram. Il match è in programma domani alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e 251. Nel VIDEO le immagini dei giocatori juventini in partenza da Torino e tutte le news con l’inviato Paolo Aghemo

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

TAG:

Prossimi Video

Su Sky Sport: F1, MotoGP, tennis, basket, Coppe Europee

Champions League

Roma, per Wesley solo una forte contusione alla caviglia

Serie A

Totti: "Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e risolvendo"

video

Milan, Saelemaekers torna in gruppo: disponibile per il Como

Serie A

Serie A, 26^ giornata: tre partite live su Sky

Serie A

Juventus al Rams Park per sfatare il tabù Galatasaray

Champions League