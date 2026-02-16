Un fastidio all’inguine mette fuori causa l’attaccante canadese per la trasferta di Istanbul. Niente andata del playoff contro il Galatasaray dunque per Jonathan David, così come per l’altro infortunato Holm. Convocato e partito insieme ai compagni dall’aeroporto di Caselle, invece, è Khephren Thuram. Il match è in programma domani alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e 251. Nel VIDEO le immagini dei giocatori juventini in partenza da Torino e tutte le news con l’inviato Paolo Aghemo
Prossimi Video
Su Sky Sport: F1, MotoGP, tennis, basket, Coppe Europee
Champions League
Roma, per Wesley solo una forte contusione alla caviglia
Serie A
Totti: "Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e risolvendo"
video
Milan, Saelemaekers torna in gruppo: disponibile per il Como
Serie A
Serie A, 26^ giornata: tre partite live su Sky
Serie A
Juventus al Rams Park per sfatare il tabù Galatasaray
Champions League
Juve, David non convocato per il Galatasaray: Thuram c’è
Champions League