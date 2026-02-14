Spalletti a Sky prima della partita: "Qui tutto sembra bruciare, serve il coraggio giusto. I miei calciatori mi hanno dimostrato di essere uomini e di essere squadra. Polemiche con l'Inter? Abbiamo già lasciato il passato. Il futuro non è quello che è successo tre giorni fa". Su Osimhen: "Ha grandi folate fatte di velocità, rabbia e fisicità. E' completo e forte, ma nei nostri due centrali abbiamo cose da mettergli contro".