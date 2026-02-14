La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre partite esterne di Champions League contro il Galatasaray (1 pareggio, 2 sconfitte); in questa competizione, solamente contro il il Deportivo La Coruña (4 - 2 pareggi, 2 sconfitte) ha affrontato più trasferte senza ottenere alcun successo.
Galatasaray-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE
Dopo l'infuocato derby d'Italia, la Juve torna in Europa nel playoff contro il Gala. Spalletti recupera Thuram: titolare a centrocampo. In attacco c'è il jolly McKennie al posto di David (non convocato), con Conceição e Yildiz a supporto. Nel Galatasaray Osimhen guida l'attacco.
Spalletti a Sky prima della partita: "Qui tutto sembra bruciare, serve il coraggio giusto. I miei calciatori mi hanno dimostrato di essere uomini e di essere squadra. Polemiche con l'Inter? Abbiamo già lasciato il passato. Il futuro non è quello che è successo tre giorni fa". Su Osimhen: "Ha grandi folate fatte di velocità, rabbia e fisicità. E' completo e forte, ma nei nostri due centrali abbiamo cose da mettergli contro".
Le due panchine: per il Gala anche Icardi, Sané e Gundogan
• A disposizione del Gala: Bauhan Sen, Gunay Guvenc, Icardi, Sané, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo e Boey
• A disposizione della Juve: Perin, Pinsoglio, Gati, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Opensa, Miretti e Cabal
Montella a Sky: "In Turchia sto benissimo. Yildiz? Sarà motivatissimo"
L'attuale Ct della Turchia non poteva mancare a un big match come questo col calcio italiano: "È un ambiente meraviglioso, ma anche da avversario uno stadio così ti dà emozioni. È quattro anni che sono qui tra club e nazionale, sono stato accolto e apprezzato. Qui mi sento a casa, mi vogliono bene al di là del mio essere allenatore". Su Yildiz: "Sarà molto molto motivato. Spalletti l'ho incontrato, è sempre un piacere parlare di calcio con lui".
Yildiz a Sky prima della partita: "Giocare qui nella mia Turchia è bellissimo, questo stadio è eccezionale ma noi siamo carichi. Segnare qui? Sarebbe pazzesco. L'Inter? Abbiamo fatto una grande partita anche in dieci".
La formazione ufficiale di Spalletti
• JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti
• Dopo l'infuocato derby d'Italia, la Juve torna in Europa nel playoff contro il Gala. Spalletti recupera Thuram: titolare a centrocampo. In attacco c'è il jolly McKennie al posto di David (non convocato), con Conceição e Yildiz a supporto
La formazione ufficiale del Galatasaray: Osimhen guida l'attacco
• GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan
Chivu: "Le polemiche ci sono ogni domenica, basta fare i moralisti"
Oggi è giornata di vigilia di Champions in casa Inter, con l'allenatore nerazzurro che è tornato sul caos post derby d'Italia: "Il calcio è così da cento anni, ci sono episodi pro e contro, smettiamola di lamentarci. Non guardo indietro ma solo a domani, e qui sarà dura".
E Bastoni fa mea culpa: "Su Kalulu ho accentuato. E l'esultanza è pure peggio…"
Insieme a Chivu ha parlato anche Alessandro Bastoni, protagonista dell'episodio dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus: "Sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo. C'è stato un contatto ma è stato accentuato e sono qui per ammetterlo. Ma la cosa che mi dispiace di più è il comportamento successivo".
Così Spalletti aveva risposto a Chivu: "Spiace che Kalulu si sia preso pure del bischero... "
Nella vigilia di coppa l'allenatore della Juve era tornato sulle polemiche del derby d'Italia e, soprattutto, sulle parole di Chivu post partita legate al rosso di Kalulu: "Pierre ha subito due torti e si sente anche dire come avrebbe dovuto comportarsi in campo. È difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter". Sul Gala: "La Champions dà sensazioni bellissime". Qui sotto tutte le sue parole a Sky.
Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juve. E vi dico perché è finita col Napoli"
L’attaccante nigeriano del Galatasaray sfida la Juventus nei playoff di Champions League. Alla Gazzetta dello Sport ha esaltato Spalletti e raccontato l’addio al Napoli e il mancato passaggio in bianconero.
Champions: chi supera i playoff e vola agli ottavi secondo il Supercomputer Opta
Torna la Champions e torna il Supercomputer Opta con tutte le sue previsioni sui possibili passaggi del turno: Inter e Juve sono favorite nelle rispettive sfide playoff per raggiungere l'obiettivo ottavi, mentre l'Atalanta parte da sfavorita col Dortmund. La percentuale più alta di successo è del Newcastle contro il piccolo Qarabag. E chi è la più quotata per la vittoria finale?
Lesione al polpaccio destro per Holm
E' arrivato il responso degli accertamenti effettuati da Emil Holm dopo il problema al polpaccio destro accusato al termine di Inter-Juventus. Per lui una lesione miotendinea di basso-medio grado. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero.
Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), vincendo l'ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013.
Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5 vittorie, 3 pareggi).
Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare di Champions League contro avversarie turche tra il 1996 e il settembre 2003 (3 vittorie, 2 pareggi), la Juventus non ha ottenuto alcun successo nelle successive tre (1 pareggio, 2 sconfitte).
La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3 vittorie, 2 pareggi) ed ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione risale all'edizione 2016/17 (serie di sei), quando poi ha raggiunto la finale.
Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2 vittorie, 2 pareggi), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/01 e nel 2012/13).
Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l'unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.
Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3 vittorie, 3 pareggi) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).
Kenan Yildiz (maggio 2005) è il secondo giocatore più giovane ad aver creato almeno 10 (12) e completato almeno 10 dribbling (16) nella Champions League in corso, dietro solo a Lamine Yamal del Barcellona (luglio 2007).
Victor Osimhen ha segnato sei gol in sei presenze in questa Champions League; l'unico giocatore del Galatasaray a segnarne di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League è stato Burak Yilmaz (otto in nove presenze nel 2012/13).