Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GAL-
JUV-
BVB-
ATA-
BEN-
RMD-
MCO-
PSG-
Champions LeagueSpareggi - martedì 17 febbraio 2026Spareggi - mar 17 febRAMS Park
Galatasaray
18:45
Juventus
Galatasaray18:45 Juventus
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Galatasaray-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE

Dopo l'infuocato derby d'Italia, la Juve torna in Europa nel playoff contro il Gala. Spalletti recupera Thuram: titolare a centrocampo. In attacco c'è il jolly McKennie al posto di David (non convocato), con Conceição e Yildiz a supporto. Nel Galatasaray Osimhen guida l'attacco. Diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

LIVE

Spalletti a Sky prima della partita: "Qui tutto sembra bruciare, serve il coraggio giusto. I miei calciatori mi hanno dimostrato di essere uomini e di essere squadra. Polemiche con l'Inter? Abbiamo già lasciato il passato. Il futuro non è quello che è successo tre giorni fa". Su Osimhen: "Ha grandi folate fatte di velocità, rabbia e fisicità. E' completo e forte, ma nei nostri due centrali abbiamo cose da mettergli contro".

Le due panchine: per il Gala anche Icardi, Sané e Gundogan

• A disposizione del Gala: Bauhan Sen, Gunay Guvenc, Icardi, Sané, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo e Boey

• A disposizione della Juve: Perin, Pinsoglio, Gati, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Opensa, Miretti e Cabal

Montella a Sky: "In Turchia sto benissimo. Yildiz? Sarà motivatissimo"

L'attuale Ct della Turchia non poteva mancare a un big match come questo col calcio italiano: "È un ambiente meraviglioso, ma anche da avversario uno stadio così ti dà emozioni. È quattro anni che sono qui tra club e nazionale, sono stato accolto e apprezzato. Qui mi sento a casa, mi vogliono bene al di là del mio essere allenatore". Su Yildiz: "Sarà molto molto motivato. Spalletti l'ho incontrato, è sempre un piacere parlare di calcio con lui".

Yildiz a Sky prima della partita: "Giocare qui nella mia Turchia è bellissimo, questo stadio è eccezionale ma noi siamo carichi. Segnare qui? Sarebbe pazzesco. L'Inter? Abbiamo fatto una grande partita anche in dieci". 

La formazione ufficiale di Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti

• Dopo l'infuocato derby d'Italia, la Juve torna in Europa nel playoff contro il Gala. Spalletti recupera Thuram: titolare a centrocampo. In attacco c'è il jolly McKennie al posto di David (non convocato), con Conceição e Yildiz a supporto

La formazione ufficiale di Spalletti

La formazione ufficiale del Galatasaray: Osimhen guida l'attacco

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All. Okan

Non solo calcio: è una nuova giornata olimpica a Milano-Cortina e di nuovi ori azzurri!

L'Italia ha vinto l'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio velocità. Battuti gli USA in finale, è la 24^ medaglia e nono oro azzurro! Lontana dal podio la staffetta azzurra del biathlon. In serata partita decisiva per gli azzurri del curling contro gli USA. Qui tutti i risultati e le news live

Chivu: "Le polemiche ci sono ogni domenica, basta fare i moralisti"

Oggi è giornata di vigilia di Champions in casa Inter, con l'allenatore nerazzurro che è tornato sul caos post derby d'Italia: "Il calcio è così da cento anni, ci sono episodi pro e contro, smettiamola di lamentarci. Non guardo indietro ma solo a domani, e qui sarà dura". 

QUI TUTTE LE SUE PAROLE

E Bastoni fa mea culpa: "Su Kalulu ho accentuato. E l'esultanza è pure peggio…"

Insieme a Chivu ha parlato anche Alessandro Bastoni, protagonista dell'episodio dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus: "Sono qui perché ogni essere umano ha il diritto di sbagliare e deve riconoscerlo. C'è stato un contatto ma è stato accentuato e sono qui per ammetterlo. Ma la cosa che mi dispiace di più è il comportamento successivo"

CLICCA QUI PER TUTTE LE SUE DICHIARAZIONI

Così Spalletti aveva risposto a Chivu: "Spiace che Kalulu si sia preso pure del bischero... "

Nella vigilia di coppa l'allenatore della Juve era tornato sulle polemiche del derby d'Italia e, soprattutto, sulle parole di Chivu post partita legate al rosso di Kalulu: "Pierre ha subito due torti e si sente anche dire come avrebbe dovuto comportarsi in campo. È difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter". Sul Gala: "La Champions dà sensazioni bellissime". Qui sotto tutte le sue parole a Sky. 

Osimhen: "Giuntoli mi voleva alla Juve. E vi dico perché è finita col Napoli"

L’attaccante nigeriano del Galatasaray sfida la Juventus nei playoff di Champions League. Alla Gazzetta dello Sport ha esaltato Spalletti e raccontato l’addio al Napoli e il mancato passaggio in bianconero. 

LE SUE PAROLE

Champions: chi supera i playoff e vola agli ottavi secondo il Supercomputer Opta

Torna la Champions e torna il Supercomputer Opta con tutte le sue previsioni sui possibili passaggi del turno: Inter e Juve sono favorite nelle rispettive sfide playoff per raggiungere l'obiettivo ottavi, mentre l'Atalanta parte da sfavorita col Dortmund. La percentuale più alta di successo è del Newcastle contro il piccolo Qarabag. E chi è la più quotata per la vittoria finale?

TUTTI I NUMERI

Lesione al polpaccio destro per Holm

E' arrivato il responso degli accertamenti effettuati da Emil Holm dopo il problema al polpaccio destro accusato al termine di Inter-Juventus. Per lui una lesione miotendinea di basso-medio grado. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero. 

GLI AGGIORNAMENTI

Iscriviti al canale Whatsapp “Sky Sport Italia”

Le migliori notizie, con lo stile Sky, video, immagini, possibilità di interagire con noi e con i nostri talent. CLICCA QUI

statistiche

La Juventus non è riuscita a vincere nessuna delle tre partite esterne di Champions League contro il Galatasaray (1 pareggio, 2 sconfitte); in questa competizione, solamente contro il il Deportivo La Coruña (4 - 2 pareggi, 2 sconfitte) ha affrontato più trasferte senza ottenere alcun successo.

statistiche

Sarà il settimo incontro in Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma soltanto il primo nelle fasi a eliminazione diretta della competizione. La squadra turca ha perso solo uno dei sei precedenti contro i bianconeri (2 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), vincendo l'ultimo incontro per 1-0 nel dicembre 2013.

statistiche

Il Galatasaray ha perso solo due delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre italiane (5 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), mentre in casa è imbattuto nella competizione contro questo tipo di avversarie (5 vittorie, 3 pareggi).

statistiche

Dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque gare di Champions League contro avversarie turche tra il 1996 e il settembre 2003 (3 vittorie, 2 pareggi), la Juventus non ha ottenuto alcun successo nelle successive tre (1 pareggio, 2 sconfitte).

statistiche

La Juventus è imbattuta nelle cinque partite di Champions League disputate sotto la guida di Luciano Spalletti (3 vittorie, 2 pareggi) ed ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre. L'ultima volta che i bianconeri hanno registrato quattro clean sheet consecutivi nella competizione risale all'edizione 2016/17 (serie di sei), quando poi ha raggiunto la finale.

statistiche

Questa sarà la prima partita a eliminazione diretta del Galatasaray in Champions League dalla stagione 2013/14 (sconfitta per 0-2 in trasferta contro il Chelsea agli ottavi di finale). La squadra turca è imbattuta nelle partite casalinghe nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (2 vittorie, 2 pareggi), con le sue due vittorie arrivate entrambe per 3-2 nei quarti di finale contro il Real Madrid (nel 2000/01 e nel 2012/13).

statistiche

Il Galatasaray ha perso solo una delle sue ultime 11 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (6 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), con l'unica sconfitta arrivata contro l’Union Saint-Gilloise lo scorso novembre (0-1). Quella è stata anche l'unica volta nelle ultime 18 partite interne nelle maggiori competizioni europee in cui il Galatasaray non è riuscito a segnare.

statistiche

Luciano Spalletti ha perso solo due delle sue ultime 16 partite di Champions League (10 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte), tra Inter, Napoli e Juventus. Il tecnico di Certaldo è imbattuto nelle sei più recenti (3 vittorie, 3 pareggi) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (7 partite).

statistiche

Kenan Yildiz (maggio 2005) è il secondo giocatore più giovane ad aver creato almeno 10 (12) e completato almeno 10 dribbling (16) nella Champions League in corso, dietro solo a Lamine Yamal del Barcellona (luglio 2007).

statistiche

Victor Osimhen ha segnato sei gol in sei presenze in questa Champions League; l'unico giocatore del Galatasaray a segnarne di più in una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League è stato Burak Yilmaz (otto in nove presenze nel 2012/13).