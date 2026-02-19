Offerte Sky
Capello: "Inter disattenta, ma ho fiducia per il ritorno"

video analisi

Nel VIDEO l'analisi di Fabio Capello a Sky dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt: "L'Inter ha sofferto, ha avuto poche occasioni da gol. Mi aspettavo di più a livello di attenzione da parte dell'Inter. Ma in casa si trasforma, su un campo normale, non può giocare come ieri, sono fiducioso"

BODO-INTER 3-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE

TAG:

