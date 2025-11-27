Gli unici precedenti tra Bodo/Glimt e Inter risalgono alla Coppa delle Coppe 1978/79, con la squadra italiana che ha vinto entrambe le gare con un punteggio aggregato di 7-1 (5-0 in casa, 2-1 in trasferta)
Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions League
Novità per Chivu rispetto all'undici schierato contro la Juventus: davanti il partner di Lautaro è Pio Esposito, prima da titolare in stagione per Darmian con Carlos Augusto a sinistra. Si rivedono dall'inizio anche Acerbi e Mkhitaryan. Knutsen punta sul tridente con Blomberg e l'ex milanista Hauge insieme a Hogh. Diretta alle 21 sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime
FORMAZIONI UFFICIALI
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
Le scelte di Chivu
Rotazioni in tutti i reparti tra i nerazzurri dopo il derby d'Italia vinto contro la Juventus. In attacco chi inizia accanto a Lautaro è Pio Esposito, si cambia anche sulle fasce dove giocano Darmian (alla prima da titolare in stagione) e Carlos Augusto. In mezzo si rivede Mkhitaryan e in regia gioca Barella, che fa rifiatare Zielinski visto che sarà squalificato a Lecce come Calhanoglu (assente in Norvegia al pari di Frattesi). Dietro c'è Acerbi insieme ad Akanji e Bastoni
Le scelte di Knutsen
Perso il campionato per un punto a beneficio del Viking, i norvegesi sono tornati in campo a gennaio prendendosi il lusso di battere sia il Manchester City (in casa) che l'Atletico Madrid in trasferta. E l'undici resta in linea con quello delle ultime due sfide europee: davanti giocano Blomberg e l'ex milanista Hauge ai fianchi di Hogh, trio che si spartisce otto gol in questa Champions League
Dopo le tantissime polemiche legate al derby d'Italia, l'Inter torna in campo e lo fa in Champions League. Appuntamento in Norvegia nell'andata del playoff, sfida dalle tante insidie sul campo sintetico dell'Aspmyra Stadion ovvero la casa del Bodo/Glimt. Ritorno in programma martedì prossimo alle 21 a San Siro, chi passa affronta una tra Sporting e Manchester City
Dove vedere Bodo Glimt-Inter
Diretta alle 21 sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime
Ghiaccio, vento e sintetico: cosa attende l'Inter a Bodo
Anche l'allenatore nerazzurro ha risposto alle domande legate al contestatissimo episodio tra Kalulu e Bastoni nel derby d'Italia.
Il difensore dell'Inter è tornato a parlare dopo l'episodio più discusso degli ultimi giorni durante la sfida contro la Juve.
Questo sarà soltanto il secondo scontro a eliminazione diretta in Champions League tra squadre norvegesi (Bodo/Glimt) e italiane (Inter) dopo l'eliminazione del Rosenborg da parte della Juventus nei quarti di finale dell'edizione 1996/97 (3-1 in aggregato)
L'Inter giocherà una partita europea in Norvegia solo per la terza volta, la prima volta dal pareggio per 2-2 in casa del Rosenborg nel settembre 2022 (l'altro precedente, un successo per 2-1 in casa del Bodo/Glimt nell'ottobre 1978)
Il Bodo/Glimt ha vinto le ultime due partite nella fase campionato (3-1 contro il Manchester City, 2-1 contro l'Atletico Madrid) e potrebbe diventare la prima squadra norvegese a vincere tre partite consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League
Due delle ultime tre sconfitte dell'Inter nella fase a eliminazione diretta della Champions League sono arrivate in finale, contro il Psg nel 2024/25 (0-5) e contro il Manchester City nel 2022/23 (0-1). Escludendo le finali, l'Inter ha perso solo una delle ultime 15 partite a eliminazione diretta nella competizione (10 vittorie, 4 pareggi): 1-2 in trasferta contro l'Atletico Madrid nel marzo 2024
Tra la prima e la quarta giornata di questa Champions League, il Bodo/Glimt ha registrato il quarto peggior differenziale negativo tra gol segnati ed expected goals (-3.1 – cinque gol da 8.1 xG). Tuttavia, tra la quinta e l'ottava giornata, la squadra ha avuto il quarto miglior differenziale positivo (+2.4 – nove gol segnati da 6.6 xG)
Il 41.1% degli attacchi dell'Inter in Champions League in questa stagione è arrivato dalla fascia sinistra; la percentuale più alta per qualsiasi squadra nella fase campionato. Infatti, il principale creatore di occasioni nella competizione in questo periodo per i nerazzurri è l'esterno sinistro Federico Dimarco (11). GUARDA LE STATISTICHE DI DIMARCO
Jens Petter Hauge del Bodo/Glimt è l'unico giocatore ad aver creato almeno 20 occasioni e ad aver completato almeno 20 dribbling nella fase a gironi di questa Champions League (20 occasioni create, 26 dribbling completati). Il norvegese è anche al comando tra tutti i giocatori di questa edizione per occasioni create a seguito di un movimento palla al piede (14)
Lautaro Martinez ha segnato 25 gol per l'Inter in Champions League. Solo tre giocatori hanno realizzato più reti per un club italiano nella competizione: Alessandro Del Piero con la Juventus (42), Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko (entrambi 29 con il Milan). GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO
Tre diversi giocatori di movimento del Bodo/Glimt hanno giocato ogni minuto in Champions League in questa stagione: Odin Bjortuft, Patrick Berg e Fredrik Sjovold; il numero più alto per una squadra in questa edizione