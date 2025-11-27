Rotazioni in tutti i reparti tra i nerazzurri dopo il derby d'Italia vinto contro la Juventus. In attacco chi inizia accanto a Lautaro è Pio Esposito, si cambia anche sulle fasce dove giocano Darmian (alla prima da titolare in stagione) e Carlos Augusto. In mezzo si rivede Mkhitaryan e in regia gioca Barella, che fa rifiatare Zielinski visto che sarà squalificato a Lecce come Calhanoglu (assente in Norvegia al pari di Frattesi). Dietro c'è Acerbi insieme ad Akanji e Bastoni