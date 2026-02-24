Tanta delusione nelle parole del centrocampista dell'Inter per l'eliminazione in Champions contro il Bodo: "La cosa più difficile era sbloccarla e non ci siamo riusciti - dice - Oggi loro non ci hanno messo in difficoltà, hanno segnato su un nostro errore, può succedere, ma hanno vinto sia all'andata che al ritorno e hanno meritato di passare il turno". Ed ancora : "C'è rammarico perché con un punto in più saremmo passati agli ottavi e avremmo evitato il playoff, ora l'obiettivo è lo Scudetto ma già lo era a inizio anno"

