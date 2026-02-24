Champions LeagueSpareggi - martedì 24 febbraio 2026Spareggi - mar 24 feb
Fine
1 - 2Tot: 2-5
1 - 2
Inter-Bodø/Glimt 1-2: video, gol e highlights
L’Inter esce dalla Champions perdendo anche la gara di ritorno dei playoff, a San Siro. Contro il Bodo i nerazzurri giocano un buon primo tempo ma senza trovare il gol, poi crollano nella ripresa dopo un errore di Akanji che regala la rete del vantaggio a Hauge. Evjen raddoppia, Bastoni accorcia ma non basta: Inter fuori dalla Champions prima degli ottavi