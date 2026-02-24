Juventus-Galatasaray, le news di formazione: Bremer e Yildiz lavorano in gruppojuventus
Juventus in campo per l'allenamento di rifinitura prima della sfida di ritorno con il Galatasaray. Per provare a ribaltare il 5-2 dell'andata, Spalletti dovrebbe contare anche su Yildiz e Bremer, che hanno lavorato con il resto della squadra. Senza Cambiaso e Cabal, squalificati, probabile l'impiego di Kostic a sinistra. In attacco il favorito per una maglia da titolare è David. Nel VIDEO gli aggiornamenti dalla Continassa con Giovanni Guardalà
Prossimi Video
Caso Vinicius, Arbeloa: "Deve segnare un prima e un dopo"
Champions League
Due italiani a Dortmund: le storie di Reggiani e Inacio
Champions League
Cairo: "Dispiace per Baroni, era necessario un cambiamento"
Serie A
Inter, Pio e Thuram in attacco contro il Bodo
Champions League
Luis Enrique: "Dembélé out? Il PSG non dipende da nessuno"
Champions League
Napoli, Anguissa punta al rientro con il Verona dopo 4 mesi
Serie A
Milan, Gabbia potrebbe recuperare per la Cremonese: le news
Serie A