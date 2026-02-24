Juventus in campo per l'allenamento di rifinitura prima della sfida di ritorno con il Galatasaray. Per provare a ribaltare il 5-2 dell'andata, Spalletti dovrebbe contare anche su Yildiz e Bremer, che hanno lavorato con il resto della squadra. Senza Cambiaso e Cabal, squalificati, probabile l'impiego di Kostic a sinistra. In attacco il favorito per una maglia da titolare è David. Nel VIDEO gli aggiornamenti dalla Continassa con Giovanni Guardalà

