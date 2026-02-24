Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff

Martedì 24 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 24 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 sarà l'Inter l'unica italiana di giornata a scendere in campo, a San Siro, contro il Bodo Glimt, partita da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Federico Zancan.