Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoffguida tv
Martedì 24 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. Le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
INTER, JUVE E ATALANTA PASSANO? LE PERCENTUALI DI SKY CALCIO CLUB
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 24 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21 sarà l'Inter l'unica italiana di giornata a scendere in campo, a San Siro, contro il Bodo Glimt, partita da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Federico Zancan.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, il ritorno dei playoff su Sky e NOW
Martedì 24 febbraio
- alle 18.45: ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Antonio Nucera
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: INTER-BODO/GLIMT su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: NEWCASTLE-QARABAG su Sky Sport Max e Sky Sport 255. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Dario Massara
- dalle 20 e dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta