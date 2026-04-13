Inizia una settimana appassionante, prima la possibilità di qualificarsi in semifinale di Champions e poi la finale di Coppa del Re sabato. Come si gestiscono le emozioni e le pressioni della tua squadra?

"Con calma, consapevoli di quello che dobbiamo fare per vivere una settimana perfetta e con la certezza di sapere quale deve essere il nostro cammino".

Le partite tra te e Flick sono sempre piene di gol, le vostre squadre hanno entrambe una media realizzativa molto alta. Sarà così anche domani?

"Loro fanno sempre gol, in 300 partite non hanno segnato solo in 5 occasioni. Dobbiamo portare la partita dove sappiamo di poter essere pericolosi e di far loro male".

Loro fanno parlare Lamine Yamal in conferenza per dimostrare come sia il loro leader a 360 gradi, non solo tecnico. Cosa pensi di questa scelta?

"Non la considero. Io considero solo ciò che ci riguarda. Capisco tutte le situazioni che dall'altra parte devono gestire, per me non cambia nulla".

Il 2-0 dell'andata cambierà qualcosa nel vostro modo di approcciare il match, o giocherete come se non ci fosse alcun vantaggio?

"Non credo che quando comincerà la partita, i giocatori si ricorderanno del 2-0. Certo, è vero che il risultato dell'andata esiste, ma quando arriva il fischio d'inizio i giocatori pensano solo a vincere, questao varrà per entrambe le squadre".

Ti sta sorprendendo Ruggeri? Sta dando più di quello che ti aspettavi?

"No, assolutamente no. Sta lavorando bene e spero che domani faccia un'altra grande partita".