L'Atletico Madrid ha segnato nelle ultime 11 partite in UEFA Champions League, la propria striscia più lunga in gol nella competizione (almeno dalla stagione 2005).
Atletico Madrid-Barcellona 1-2, gol e highlights: la rete di Lookman qualifica Simeone
La squadra di Flick gioca una gara intensa al Metropolitano. Partenza feroce e gol di Yamal dopo soli 4’. L’Atletico fa fatica a reagire e al 24’ il Barça raddoppia con Torres. La squadra di Simeone si scuote e trova il gol con Lookman. A inizio ripresa il Barcellona riparte forte. A Torres viene annullato un gol, poi Eric Garcia viene espulso per fallo su Sorloth. L’Atletico controlla, il Barça ci prova, vince ma viene eliminato. Atleti contro Arsenal o Sporting in semifinale
Gli highlights di Atletico Madrid-Barcellona 1-2
Simeone resterà all'Atletico Madrid: tolte le clausole rescissorie dal contratto
Simeone sarà l'allenatore dell’Atletico Madrid anche nella prossima stagione. Nel VIDEO i dettagli dell’accordo spiegati da Gianluca Di Marzio: il "Cholo" aveva già rinnovato il proprio contratto un mese fa per il 2026-2027, quindi di fatto era già legato ai Colchoneros, ma la vera novità riguarda il tipo di accordo. Nel contratto era presente una clausola sia da parte dell'Atletico Madrid sia da parte dell'allenatore che dava a entrambi la possibilità di liberarsi senza alcun esborso economico. E invece un mese fa è stato fatto un nuovo contratto, senza queste clausole, per rafforzare il legame tra Simeone e l’Atletico. Quindi l’argentino rimarrà al 100% a Madrid almeno per un altro anno: sarà la 15^ stagione per Simeone all'Atletico
Simeone resterà all'Atletico: tolte le clausole del contrattoVai al contenuto
Gli highlights di Liverpool-Psg 0-2
Il Psg batte il Liverpool per 2-0 anche ad Anfield e conquista la qualificazione in semifinale di Champions League. Decisivo il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, che al 72' con un bel sinistro da fuori area batte Mamardashvili per il vantaggio dei parigini. Nel recupero, il francese firma il raddoppio su assist di Barcola. In semifinale, la squadra di Luis Enrique affronterà una tra Bayern Monaco e Real Madrid
Gli highlights di Liverpool-Psg 0-2Vai al contenuto
Tabellone Champions League: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinali
C'è il nome delle prime due semifinaliste della Champions 2025/26. Il Psg batte il Liverpool 2-0 anche al ritorno, mentre il Barça sfiora solo la rimonta: vince, ma passa l'Atletico. La squadra di Luis Enrique sfiderà una tra Bayern e Real (2-1 Bayern all'andata), l'Atletico se la vedrà con una tra Arsenal e Sporting (1-0 gunners all'andata). Già ufficiali anche le date e gli orari delle semifinali. Qui tabellone, risultati, date e i possibili incroci
Il tabellone della Champions: i risultati del ritorno dei quarti e le possibili semifinaliVai al contenuto
Lamine Yamal ha segnato 6 gol in stagione (1 nella partita), nessun giocatore del Barcellona ha fatto meglio in UEFA Champions League.
Lamine Yamal ha segnato al minuto 3:51, il gol più veloce del Barcellona in questa edizione di UEFA Champions League.
L'Atletico Madrid ha segnato in 13 delle proprie 14 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in UEFA Champions League.
L'Atletico Madrid va in semifinale, sconfitta indolore per 2-1 contro il Barça
97' - Che occasione per il Barcellona, Araujo da due passi manda alto di testa
94' - Il Metropolitano è una bolgia
93' - Forcing finale del Barcellona che continua a provarci, Atletico tutto sotto la linea della palla
90' - Otto minuti di recupero
89' - Escono Olmo e Cancelo, entrano Araujo e Bardghji
89' - Esce Koke, entra Cardoso
88' - Contropiede in campo aperto di Molina che arriva quasi stremato nei pressi dell'area prova a sorprendere Garcia che para agevolmente
87' - Adesso il Barcellona è inevitabilmente sbilanciato alla ricerca del gol che allungherebbe la gara ai supplementari, l'Atletico difende e prova a ripartire
81' - Esce Gavi, entra De Jong
81' - Alvarez ci prova da calcio di punizione, Musso controlla la traiettoria incrociata
79' - Espulso Eric Garcia per il fallo su Sorloth dopo review VAR
77' - Sorloth immediatamente lanciato a rete viene steso. L'arbitro segnala il fuorigioco ma la posizione in realtà è buona.
76' - Esce Griezmann, entra Sorloth
74' - Atletico vicino al pareggio, gran parata di Garcia su una conclusione da distanza ravvicinata di Llorente
73' - Torna in campo Ruggeri e il gioco riprende
71' - Ammonito Gavi
E' ancora a terra Ruggeri sottoposto alle cure dei sanitari
69' - Altro scontro in campo: Gavi e Ruggeri a contatto, ha la peggio l'italiano, sangue dal sopracciglio
68' - Chance per l'Atletico Madrid con Llorente che entra in area, calcia in diagonale, palla fuori di poco
68' - Escono Ferran Torres e Firmin Lopez, entrano Lewandowski e Rashford
66' - Escono Giuliano Simeone e Lookman, entrano Baena e Nico Gonzalez
65' - Altra magia in area di rigore di Yamal che fa lo slalom tra gli avversari, appoggia a Olmo che, pressato, calcia ma non inquadra la porta
62' - Variante per il Barcellona, Dani Olmo ci prova dalla distanza, pallone deviato che termina in calcio d'angolo
60' - L'Atletico prova a rimanere compatto sotto la linea della palla quando il Barcellona prova a invadere la trequarti
55' - Il Barcellona allunga di nuovo: doppietta di Ferran Torres, ma rete annullata
Ancora un pallone a centro area per il Barcellona, ma questa volta Ferran Torres a tu per tu con Musso non sbaglia, tuttavia gol annullato per posizione di fuorigioco
55' - Ancora una volta Musso si oppone d'istinto a Ferran Torres che conclude da distanza ravvicinata
49' - E' ripartito forte il Barcellona in questa ripresa
Nessun cambio nell'intervallo
Atletico-Barcellona 1-2
Si riparte al Metropolitano
Musso-Fermin Lopez, la foto sequenza del brutto scontro
Il primo tempo tra Atletico e Barcellona è rimasto fermo per oltre tre minuti per le cure a Fermin Lopez, involontariamente colpito in pieno volto da Musso sullo slancio dopo un colpo di testa in tuffo (con annessa palla gol). Lo scontro è stato durissimo, ma il centrocampista è riuscito a rientrare e continuare la sua partita
Paura in Atletico-Barça: le foto del brutto scontro Musso FerminVai al contenuto
Lamine Yamal ha creato 3 occasioni in questa partita, più di ogni altro giocatore (più di Ademola Lookman - 2 per lui).
Ademola Lookman ha tentato 3 tiri in questa partita, più di ogni altro giocatore.
Atletico-Barcellona 1-2
Termina un primo tempo spettacolare al Metropolitano
45' - Quattro minuti di recupero
Juan Musso ha effettuato 5 parate, per la prima volta ne conta almeno 5 in una partita di UEFA Champions League dalla gara contro il Barcellona del 8 aprile 2026 (7 in quel caso).
42' - Ancora una chance per il Barcellona con ferran Torres che colpisce in scivolata dall'interno dell'area, ancora una volta Musso chiude lo spechhio
41' - Dani Olmo finisce giù in area di rigore ma l'arbitro lascia proseguire
Il Barcellona ha subito 12 gol nel primo tempo, in 12 partite, solo Qarabağ (15) ne conta di più in questa edizione di UEFA Champions League.
Marcos Llorente ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
L'Atletico Madrid ha segnato 18 gol nel primo tempo, in 14 partite, più di qualsiasi altra squadra in questa edizione di UEFA Champions League.
31' - Accorcia l'Atletico: segna Lookman
Azione tutta in verticale dell'Atletico con una palla in profondità per Llorente che vede a centro area Lookman, assist perfetto e l'ex Atalanta fa gol
Dani Olmo ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Si riparte
Proseguono i soccorsi a Firmin Lopez, problema al naso per l'attaccante del Barcellona che resta in campo
25' - Dopo il colpo di testa Lopez incoccia il piede di Musso con la faccia e rimane a terra, sangue dal naso, viene soccorso
25' - Completamente in bambola l'Atletico, palla riconquistata dal Barça, crss di Yamal, colpo di testa di Firmin Lopez e gran parata di Musso
24' - Raddoppia il Barcellona: segna Ferran Torres
22' - Atletico vicino al pareggio, Lookman semina il panico da sinistra, guadagna il fondo e mette in mezzo, Griezmann anticipa tutti sul primo palo, ma conclude di poco fuori
17' - Dopo un primo quarto d'ora letteralmente di fuoco, i ritmi del match del Metropolitano si sono leggermente abbassati. Per il Barça era importante sbloccarla subito per poter, adesso, pianificare il completamento della rimonta
13' - Anche Simeone dalla panchina prova a predicare calma, vuole che la sua squadra non sia troppo precipitosa e continui a giocare
11' - Nonostante il gol subito, l'Atletico Madrid prova a rimanere agressivo cercando di non abbassarsi troppo per non concedere troppo l'iniziativa ai blaugrana
Ferran Torres ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League.
Lamine Yamal ha segnato il suo sesto gol in questa edizione, nessun giocatore del Barcellona ha fatto meglio in UEFA Champions League.
4' - Barcellona in vantaggio: segna Yamal
Pressione feroce del Barcellona con Yamal che recupera un pallone che carambola a Ferran Torres, passaggio di ritorno per il talento blaugrana che batte Musso in uscita
1' - Partenza intensissima del Barcellona, Yamal al limite dell'area si libera per il tiro, Musso si distende e devia in angolo
Atletico Madrid-Barcellona 0-0
Si parte al Metropolitano
Squadre ora in campo e inno della Champions
Squadre nel tunnel ma atmosfera incredibile al Metropolitano
Manca poco alla sfida del Metropolitano tra Atletico e Barcellona
Champions League, verso il ritorno dei quarti di finale: il commento di Di Canio
Nel video Paolo Di Canio analizza i protagonisti dei quarti di ritorno di Champions League. Si parte da Yamal, definito un "danzatore elegante che viene da un altro pianeta, talento che utilizza gli avversari e decide anche come farli muovere". A lui si affida il Barça per la remuntada in casa dell'Atletico (ore 21 su Sky Sport Calcio). E poi focus sul "tuttocampista" Kvaratskhelia, protagonista nel 2-0 dell'andata di Psg-Liverpool (ore 21 su Sky Sport Arena). Mercoledì spazio a Bayern-Real, con Kane, "l'attaccante più completo al mondo". Guarda il video con gli Sky Tech e il commento pre prepararti al meglio al ritorno dei quarti di Champions
Champions a caccia della ChampionsVai al contenuto
Barcellona-Atletico, la Uefa respinge il reclamo sul rigore non dato all'andata
La Uefa ha respinto il reclamo del Barcellona per il discusso fallo di mano di Pubill nell'andata contro l'Atletico Madrid. Il ritorno in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Barcellona-Atletico, arriva la decisione ufficiale della Uefa sul rigore negatoVai al contenuto
L'Atletico Madrid manca la qualificazione alle semifinali di Champions League da ben nove anni
L'autobus dell'Atletico tra la folla
L'ingresso in campo del Barcellona
Tutti i precedenti incontri nelle competizioni UEFA tra il Barcelona e l’Atlético Madrid sono avvenuti a livello di quarti di finale nella UEFA Champions League, con l’Atleti vincitore in entrambe le occasioni: 2-1 complessivo nel 2013/14 e 3-2 complessivo nel 2015/16
Il bilancio casalingo dell’Atlético contro il Barcelona in Champions League è promettente. I colchoneros hanno vinto entrambe le precedenti partite contro il Barcelona a Madrid, mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle occasioni.
Oltre a Julián Álvarez. Altri 11 giocatori della squadra allenata da Simeone sono andati a segno in questa edizione della UEFA Champions League e l’attaccante norvegese Alexander Sørloth vanta un bottino di sei reti.
L’Atlético Madrid è imbattuto nelle ultime dieci partite casalinghe nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole, con otto vittorie e due pareggi.
Psg, maxi premio di oltre 5mila euro ai dipendenti
Come riportato dall'Equipe, ognuna delle 700 persone che lavora per il club ha ricevuto 5140 euro di bonus per i successi conquistati nella stagione 2024/25, quella della prima Champions League conquistata. Il quarto Liverpool-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Psg, la Champions vinta vale un maxi premio per tutti i dipendentiVai al contenuto
L'Atletico ha un rendimento molto positivo nei "derby" nelle competizioni UEFA: hanno perso solo due delle ultime otto partite contro club spagnoli (5 vittorie, 1 pareggio).
L'Atleti ha conquistato tutte le 22 precedenti sfide UEFA in cui ha vinto la gara d'andata in trasferta, incluse sette in cui partiva con un vantaggio di due gol.
Il gagliardetto dell'Atletico Madrid
Fermín López ha segnato sei gol in dieci partite di UEFA Champions League. Lamine Yamal è subito alle sue spalle con cinque gol e quattro assist in nove gare.
La formazione del Barcellona in grafica
Il teatro della sfida tra Atletico e Barcellona
La formazione dell'Atletico Madrid in grafica
Il Barcelona si trova di fronte a una sfida enorme, tanto che esiste un solo precedente nella storia: delle 38 volte in cui è stato tentata la rimonta, solo una squadra è riuscita a ribaltare una sconfitta casalinga con due gol di scarto nella gara d’andata e qualificarsi in un confronto di UEFA Champions League
Barcellona, le scelte di formazione
Flick scioglie il dubbio: gioca Ferran Torres e non Lewandowski. L'altro ballottaggio lo vince Firmin Lopez che gioca al posto di Rashfrd. In difesa Eric Garcia sostituisce lo squalificato Cubarsì. Presenti Olmo e ovviamente Yamal
Atletico Madrid, le scelte di formazione
Simeone ripropone la coppia d'attacco titolare dopo il cospicuo turnover nella Liga: giocano Griezmann e Alvarez. In campo anche l'Italiano Ruggeri così come Simeone junior e Lookman
Tutto pronto al Metropolitano
Le formazioni ufficiali
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, E. Garcia, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Yamal, Olmo, Fermin Lopez; Ferran Torres. All. Flick
Lo spogliatoio del Barcellona al Metropolitano
Statistiche e curiosità
Questa sarà la 6^ volta che Atletico e Barcellona si affronteranno in questa stagione: 2 volte in Liga, 2 volte in Copa del Rey e 2 volte in UEFA Champions League. Si tratta del loro numero più alto di partite in una singola stagione dal 2013-14 (6). Solo nel 1985-86 questi due club si sono affrontati più di sei volte nella stessa stagione (8).
Atletico, due vittorie in questa stagione contro il Barcellona
Oltre alla vittoria per 2-0 nella gara d'andata, l'Atletico ha battuto il Barcellona per 4-0 anche in Copa del Rey in questa stagione. L'ultima volta che i Colchoneros hanno battuto tre volte i blaugrana nella stessa stagione risale al 1995-96.
Atletico, metà delle sconfitte al Metropolitano contro il Barça dalla scorsa stagione
Dall'inizio della scorsa stagione, metà delle sconfitte dell'Atletico al Riyadh Air Metropolitano sono maturate contro il Barcellona di Hansi Flick (3/6). Il Barça è l'unica squadra ospite ad aver vinto lì più di una volta in questo periodo (3), mentre Real Betis, Lille e Bodø/Glimt sono le uniche altre squadre ad aver vinto nello stadio dei Colchoneros dall'inizio della stagione 2024-25 (una volta ciascuna).
Solo due volte chi ha perso l'andata in casa con due gol di scarto è riuscita a ribaltarla
La sconfitta per 0-2 del Barcellona contro l'Atletico Madrid al Camp Nou ha rappresentato la 195^ volta nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cui una squadra ha perso la gara d'andata in casa con due o più gol di scarto. Solo in 2 delle precedenti 194 occasioni, le squadre ko in casa all'andata sono poi riuscite a passare il turno: il Manchester United contro il PSG nella stagione 2018-19 e l'Ajax contro il Benfica nella stagione 1968-69
Atletico Madrid, cinque successi su sei in casa in questa Champions
L'Atletico Madrid ha vinto 5 delle 6 partite casalinghe disputate in UEFA Champions League in questa stagione (1 sconfitta), mentre nessuna squadra ha segnato più gol in casa in questa competizione rispetto a quella allenata da Diego Simeone (20).
Barcellona, la squadra che ha subito più gol dalla scorsa edizione di Champions
Dall'inizio della scorsa edizione della Champions League, nessuna squadra ha subito più gol nel torneo del Barcellona (43). I blaugrana hanno subito gol in ciascuna delle ultime 14 partite giocate e nessun club spagnolo è rimasto per 15 partite consecutive nella competizione senza riuscire a tenere la porta inviolata in almeno una di esse.
Alvarez, nove gol segnati in questa edizione della Champions
Julián Álvarez ha segnato 9 gol nella Champions League 2025-26, il maggior numero di reti realizzate da un giocatore dell'Atlético Madrid in una singola edizione della competizione nella storia. L'unico giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra in una singola campagna europea con il club (escluse le qualificazioni) è stato Radamel Falcao (12 gol nell'Europa League 2011-12).
Le 'pressioni' ad alta intensità di Alvarez
L'attaccante dell'Atletico Madrid Julián Álvarez ha esercitato più pressioni ad alta intensità di qualsiasi altro giocatore in questa stagione di UEFA Champions League (767), mentre solo Ayoub El Kaabi (123) ne conta di più nell'area avversaria rispetto all'argentino (116).
Yamal il giocatore del Barça con il maggior numero di dribbling completati
Lamine Yamal è il giocatore del Barcellona con il maggior numero di dribbling completati (37) e tiri totali (32) in questa stagione di UEFA Champions League. Inoltre, nessun giocatore blaugrana ha creato più occasioni del diciottenne (20), mentre solo Fermín López (10) è stato coinvolto in più marcature (9 - 5 gol, 4 assist).