Simeone sarà l'allenatore dell’Atletico Madrid anche nella prossima stagione. Nel VIDEO i dettagli dell’accordo spiegati da Gianluca Di Marzio: il "Cholo" aveva già rinnovato il proprio contratto un mese fa per il 2026-2027, quindi di fatto era già legato ai Colchoneros, ma la vera novità riguarda il tipo di accordo. Nel contratto era presente una clausola sia da parte dell'Atletico Madrid sia da parte dell'allenatore che dava a entrambi la possibilità di liberarsi senza alcun esborso economico. E invece un mese fa è stato fatto un nuovo contratto, senza queste clausole, per rafforzare il legame tra Simeone e l’Atletico. Quindi l’argentino rimarrà al 100% a Madrid almeno per un altro anno: sarà la 15^ stagione per Simeone all'Atletico