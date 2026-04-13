Avete avuto la possibilià di non giocare l'ultima partita di campionato. Ne ha approfittato per concedere dei giorni liberi alla squadra. Siete riusciti a staccare totalmente la spina prima di una partita così importante o il pensiero c'era sempre?

"Abbiamo fatto le cose nel modo più semplice, assecondando le necessità dei giocatori. Tutti quanti erano tornati dalle loro nazionali molto tesi, quando sono tornati abbiamo provato a recuperare mentalmente, è un aspetto fondamentale in vista del finale di stagione. Dopo l'andata col Liverpool ho voluto dare dei giorni liberi e poi siamo tornati a prepararci per la partita di domani"

Lo scorso anno a Liverpool è arrivata la svolta della stagione. Lei si arrabbiava spesso quando si diceva che la sua squadra era troppo giovane e infatti ha dimostrato che si può vincere col talento, anche senza troppa esperienza. Quanto è cresciuta la squadra un anno dopo e Desiré Doué può esserne considerato il simbolo visto che è il giocatore più usato?

"Uno dei nostri principi è dare fiducia a tutti e avere 23 giocatori-simbolo, non soltanto uno. Avere 23 giocatori che sentano la maglia e vivano per il club. Se le stelle sono al servizio della squadra, c'è preparazione e si può giocare a calcio, questa è la nostra essenza. Il Psg è giovane, ma tutti i giocatori hanno caratura internazionale e stanno facendo grandi cose. L'inesperienza non è mai stata un problema, ma un'opportunità".

Ha avuto il tempo di vedere la Parigi-Roubaix?

"Certo che l'ho vista, me la sono goduta molto".

