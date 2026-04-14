Il Liverpool ha perso quattro partite in questa Champions League, il peggior risultato in una singola edizione del torneo (quattro anche nel 2006/07 e nel 2018/19). L'ultima volta che ha subito quattro sconfitte è stata nel 2018/19, stagione in cui vinse il trofeo e unica occasione in cui ha ribaltato uno svantaggio di due o più gol subito all'andata (contro il Barcellona in semifinale).