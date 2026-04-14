Triplice fischio ad Anfield: il Psg batte 2-0 il Liverpool ed è in semifinale di Champions League. Sfiderà una tra Bayern Monaco e Real Madrid.
Liverpool-Psg 0-2, gol e highlights: francesi in semifinale di Champions League
Dopo il 2-0 dell'andata, il Psg vince anche ad Anfield con lo stesso risultato ed elimina il Liverpool ai quarti di finale di Champions League. Nella gara di ritorno decide un super Dembélé, in gol sia al 72' che nel recupero. La squadra di Luis Enrique sfiderà in semifinale una tra Bayern Monaco e Real Madrid (2-1 Bayern all'andata)
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30' - Ed ecco il cambio del Livepool: fuori Ekitké, dentro Salah.
Gli highlights di Liverpool-Psg 0-2
Le pagelle di Liverpool-Psg
Il Psg vola in semifinale con doppio 2-0 al Liverpool: Reds ko anche ad Anfield, nonostante una buona prova soprattutto nel secondo tempo. Ma nel momento decisivo giganteggiano Kvara e Dembélé. Tutti i voti del match a cura di Nicola Roggero
Le pagelle di Liverpool-Psg 0-2: Dembelé superVai al contenuto
Raddoppia il Psg!
90+1' - Ancora Dembélé! Palla per Barcola che, sulla sinistra dell'area, appoggia al centro verso Dembélé che, praticamente a porta vuota, non può sbagliare: 2-0 Psg.
Concessi sei minuti di recupero.
88' - Kvara serve con un bel filtrante in area di rigore Barcola. Il giocatore del Psg si avvicina verso la porta e, nel momento del tiro, viene fermato in scivolata da Konaté.
87' - Ultime occasioni per il Liverpool: palla sulla sinistra dell'area per Kerkez, che si gira e calcia al volo col sinistro. Safonov blocca.
84' - Ammonito Konaté che spinge e stende Kvaratskhelia.
81' - C'è un cambio per il Psg: fuori Zaïre-Emery, dentro Beraldo.
77' - Salah direttamente dalla bandierina prova il tiro in porta. Safonov allontana con i pugni.
75' - Gol difficile da digerire per il Liverpool, sotto adesso 3-0 considerando il 2-0 dell'andata al Parco dei Principi. I parigini vedono sempre più vicina la semifinale.
Gol del Psg!
72' - Attacca il Liverpool, ma segna il Psg! Ripartenza perfetta della squadra di Luis Enrique che la sblocca con Dembélé. Il francese riceve da Kvaratskhelia al limite dell'area di rigore, calcia con il sinistro e batte Mamardashvili, 1-0!
70' - Ngumoha! Prova subito a mettersi in mostra il giovane giocatore del Liverpool che, da sinistra, si accentra e calcia con il destro. Gran tiro, ma Safonov è bravo a bloccare.
68' - Mac Allister! Su calcio d'angolo battuto da sinistra, il giocatore del Liverpool riceve sul primo palo e prova a girare di testa. Palla che termina sul fondo.
66' - Cambio nel Liverpool: fuori Gomez (entrato nel secondo tempo), dentro il giovane 17enne Ngumoha.
Rigore tolto al Liverpool
65' - Dopo il check al var, Mariani annulla il calcio di rigore al Liverpool. Non c'è fallo di Pacho su Mac Allister secondo l'arbitro.
Calcio di rigore per il Liverpool!
64' - Grande occasione per il Liverpool. Palla che arriva in area di rigore a Mac Allister, che si protegge dall'arrivo di Pacho e viene messo giù. Per Mariani non ci sono dubbi: calcio di rigore per i reds!
62' - Prova ad accendersi Gravenberch che punta João Neves, entra in area e calcia sul primo palo con il destro. Safonov blocca senza problemi.
59' - Il Psg spreca un'ottima ripartenza in tre contro due. Kvaratskhelia cerca e trova sulla sinistra Dembélé. Il francese tocca dall'altra parte dell'area per Hakimi, ma si alza la bandierina dell'assistente. Si resta 0-0 ma si stanno alzano sempre di più i ritmi.
57' - Ancora Liverpool! Ottima palla di Salah dalla destra sul secondo palo verso Kerkez, che si fa trovare alle spalle di Hakimi ma colpisce male con il destro. Conclusione sul fondo.
54 - Insiste il Liverpool, partito decisamente meglio del Psg in questa ripresa. Fa tutto Gravenberch che si accentra e, al limite dell'area, calcia con il destro. Palla alta che non trova la porta.
51' - Problema al ginocchio destro per Doué. Al suo posto entra Barcola.
50' - A terra Doué, caduto vicino ai cartelli pubblicitari dopo una spinta di Szoboszlai. Il giocatore del Psg lamenta un dolore al ginocchio destro per uno scontro con il microfono direzionale posizionato fuori dal campo.
49' - Cross da sinistra di Salah al centro dell'area di rigore. Gomez salta di testa anticipando Safonov (in uscita). Palla alta sopra la traversa. Rimessa dal fondo per il Psg.
48' - Prova a spingere il Liverpool: Gakpo va via centralmente e, al limite dell'area, calcia con il destro. Safonov si allunga e manda in calcio d'angolo.
Si riparte! Al via il secondo tempo di Liverpool-Psg.
Due cambi per Slot prima di ripartire: fuori Frimpong e Isak, dentro Gomez e Gakpo.
Squadre in campo ad Anfield! Tra poco si parte con il secondo tempo di Liverpool-Psg.
Che cosa è successo nel primo tempo
Partita per ora in controllo da parte del Psg, forte anche del 2-0 dell'andata. La squadra di Luis Enrique sfiora il vantaggio al 10' con Dembélé che viene fermato da Mamardashvili. Al 31', doppio salvataggio dei campioni d'Europa: super intervento di Safonov su Kerkez; sulla ribattuta van Dijk prova a botta sicura, ma Marquinhos è determinante con l'intervento in scivolata. Nel Liverpool fuori per infortunio Ekitiké (dentro Salah), out Nuno Mendes nel Psg.
Finisce il primo tempo ad Anfield: 0-0 tra Liverpool e Psg.
45+1' - Intervento completamente in ritardo di Mac Allister, che entra in scivolata su João Neves. Giallo per il giocatore del Liverpool e calcio di punizione per il Psg.
Concessi quattro minuti di recupero.
43' - Altra occasione per il Psg: palla filtrante per Hakimi che, dalla destra dell'area, mette in mezzo per Dembélé. Determinante l'intervento di Konaté che salva i suoi.
41' - Ci prova ancora il Psg: Vitinha cerca Kvaratskhelia, preso però in controtempo. La difesa del Liverpool recupera il pallone.
38' - Cambio anche per il Psg: fuori Nuno Mendes, dentro Lucas Hernandez.
37' - A terra Nuno Mendes, possibile problema muscolare per lui. Chiesto il cambio.
31' - Grande occasione per il Liverpool! Tutto inizia sulla destra con Salah che, appena entrato, mette in mezzo verso Konaté che di testa fa la sponda sul secondo palo. Sul pallone Hakimi prova l'anticipo su Kerkez, ma costringe Safonov a un super intervento. Sulla ribattuta van Dijk calcia a botta sicura ma Marquinhos interviene in scivolata. Sarà calcio d'angolo per il Liverpool.
29' - Non ce la fa Ekitiké, caduto a terra da solo provando ad andare incontro al pallone. Il giocatore del Liverpool è costretto a uscire in barella, tra gli applausi di Anfield. Al suo posto è pronto a entrare Salah.
28' - Problema per Ekitiké. Staff medico in campo, si scalda intanto Salah.
24' - Ancora Psg in avanti. Lancio lungo sulla sinistra per Dembélé. Il francese crossa verso il centro dell'area per Doué che viene però pressato da Konaté, bravo a recuperare il pallone.
21' - Isak! Ci prova il Liverpool. Gravenberch va via centralmente e serve con un filtrante Isak. L'attaccante dei reds prova a toccarla quanto basta per superare Safonov, che riesce però a evitare che il pallone termini in porta. Successivamente, si alza la bandierina dell'assistente per fuorigioco dello svedese.
16' - Ancora Psg in attacco. Kvara va via sulla sinistra e allarga per João Neves. Il pallone arriva a Dembélé che, praticamente davanti alla porta, calcia girando con il sinistro. Tiro alto che termina sul fondo.
Psg vicino al gol!
10' - Che parata di Mamardashvili! Psg vicino al gol. Il portiere dei reds esce fuori area coi piedi per anticipare Zaire-Emery, ma offre la chance di lob a Dembélé dai 40 metri. Mamardashvili è bravo a recuperare la posizione e salvare in tuffo.
3' - Psg tutt'altro che sulla difensiva, solito inizio sprint della squadra di Luis Enrique.
Prima del match minuto di silenzio sentitissimo a Liverpool per la tragedia di Hillsborough del 1989, avvenuta il 15 aprile di 37 anni fa.
Risuonano le emozionanti note di You'll Never Walk Alone. Dove l'impossibile diventa possibile, il Liverpool riuscirà a fare l'ennesimo miracolo?
Si riparte dal 2-0 Psg dell'andata: chi passa trova una tra Bayern e Real (in campo domani)
Gli highlights dell'andata
Come giocherà il Liverpool?
4231 con Ekitké, Szoboszlai e Wirtz dietro a Isak? O un 4222 come proposto da Opta?
Conferme per Luis Enrique. Slot non rilancia Salah, ancora in panchina, e punta sul ritorno da titolare di Isak
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Ekitké, Szoboszlai, Wirtz; Isak. All. Slot
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
Psg: maxi premo di oltre 5mila euro a tutti i dipendenti
Come riportato dall'Equipe, ognuna delle 700 persone che lavora per il club ha ricevuto 5.140 euro di bonus per i successi conquistati nella stagione 2024/25, quella della prima Champions League conquistata.
Anche un po' di Italia ad Anfield: l'arbitro sarà Maurizio Mariani.
VIDEO. Kvara paga penitenza nell'allenamento pre-Liverpool
Luis Enrique e quella volta ad Anfield nella Kop...
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Nessuno dei sette incontri tra Liverpool (3 vittorie) e PSG (4 vittorie) tra tutte le competizioni si è concluso con un pareggio, e due delle tre vittorie dei Reds sono arrivate in casa. Il PSG ha vinto 1-0 ad Anfield negli ottavi di finale della scorsa Champions League.
Le uniche squadre che finora sono riuscite a conquistare due successi di fila in trasferta contro il Liverpool nelle competizioni europee sono Barcellona e Atalanta, nessuna delle quali però in due stagioni consecutive.
Questa sarà la quinta volta che il Liverpool ospiterà i campioni in carica della precedente edizione di Champions League. I Reds hanno perso i primi tre incroci (due contro il Real Madrid e uno contro il Barcellona), ma hanno vinto l'ultima, nonché l’unica sotto la guida di Arne Slot (2-0 contro il Real Madrid nel novembre 2024).
Prima dei quarti di finale di questa stagione, ci sono stati 17 casi in cui una squadra è stata eliminata dalla fase a eliminazione diretta della Champions League nonostante avesse un vantaggio di almeno due gol dalla gara d'andata; il Paris Saint-Germain è la squadra a cui è accaduto più volte (tre).
Il Liverpool ha perso quattro partite in questa Champions League, il peggior risultato in una singola edizione del torneo (quattro anche nel 2006/07 e nel 2018/19). L'ultima volta che ha subito quattro sconfitte è stata nel 2018/19, stagione in cui vinse il trofeo e unica occasione in cui ha ribaltato uno svantaggio di due o più gol subito all'andata (contro il Barcellona in semifinale).
Il PSG è primo, tra le squadre di questa Champions League, per gol segnati (36), tiri totali (259), tiri in porta (96) e tocchi nell'area di rigore avversaria (486).
Il Liverpool ha segnato 24 gol su un totale di gol previsti pari a 27.8 in questa Champions League, differenza negativa più ampia tra tutte le formazioni ancora in gara (3.8). Dalla parte opposta, solo l'Atlético Madrid (9.9) e il Barcellona (8.9) hanno superato il loro valore di xG più del PSG nel torneo (8.4 - 36 gol su 27.6 xG).
Nella Champions League in corso, Florian Wirtz è il giocatore che ha creato più occasioni su azione (28). Il suo compagno di squadra Dominik Szoboszlai è invece primo per occasioni create su palla inattiva (14), mentre nessuno conta più grandi occasioni rispetto a Mohamed Salah (8).
Vitinha del PSG è il giocatore che ha completato più passaggi sotto pressione ad alta intensità degli avversari in questa Champions League (609) e che vanta la più alta percentuale di successo di questi passaggi (93%) tra chi ne ha effettuati almeno 400.
Achraf Hakimi potrebbe entrare nella Top-5 dei giocatori del PSG con più presenze in Coppa dei Campioni/Champions League (attualmente a quota 54), superando Ángel Di María ed Edinson Cavani (54 ciascuno). Solo Michael Olise (6) ha fornito più assist di Hakimi (5) nella competizione in corso.