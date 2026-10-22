L'Atalanta perde la prima partita in Conference League e lo fa in trasferta contro l'Ajax per 2-0. Dopo il ko, Maurizio Sarri ha commentato la prestazione della sua squadra a Sky Sport: "Abbiamo fatto un errore e ci è costato un gol. I ragazzi hanno fatto un primo tempo a tratti anche di sofferenza, ma un secondo tempo in cui abbiamo avuto anche situazioni di superiorità numerica. Si può discutere perché abbiamo vanificato così tante occasioni favorevoli, ma la squadra è stata bene in campo, con ritmo e intensità. Abbiamo fatto una partita europea. A cinque minuti dalla fine l'ultima cosa che avrei pensato era perdere, la situazione mi sembrava favorevole. Mi dispiace per i miei tifosi".