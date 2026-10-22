Ajax-Atalanta, Sarri: "Niente sconforto, abbiamo fatto una partita europea". VIDEOatalanta
Maurizio Sarri parla dopo la sconfitta contro l'Ajax: "A cinque minuti dalla fine l'ultima cosa che avrei pensato era perdere. Abbiamo fatto una partita europea". Sugli errori in attacco: "A questi livelli vanificare delle superiorità numeriche senza arrivare al tiro diventa pesante"
L'Atalanta perde la prima partita in Conference League e lo fa in trasferta contro l'Ajax per 2-0. Dopo il ko, Maurizio Sarri ha commentato la prestazione della sua squadra a Sky Sport: "Abbiamo fatto un errore e ci è costato un gol. I ragazzi hanno fatto un primo tempo a tratti anche di sofferenza, ma un secondo tempo in cui abbiamo avuto anche situazioni di superiorità numerica. Si può discutere perché abbiamo vanificato così tante occasioni favorevoli, ma la squadra è stata bene in campo, con ritmo e intensità. Abbiamo fatto una partita europea. A cinque minuti dalla fine l'ultima cosa che avrei pensato era perdere, la situazione mi sembrava favorevole. Mi dispiace per i miei tifosi".
"A questi livelli sprecare le occasioni diventa pesante"
Sul momento non facile della sua squadra: "Possiamo uscirne solo con il risultato - ha spiegato -. Dobbiamo uscire da questa partita sicuramente con un po' di rabbia e un po' di delusione, ma senza sconforto. Abbiamo fatto una partita seria, in crescita, intensa e di buoni ritmi. Ci abbiamo messo dentro qualche errore. Ma mi sembrano più gli aspetti positivi che negativi". E sulle occasioni sprecate: "A questi livelli vanificare delle superiorità numeriche senza arrivare al tiro diventa pesante. Possiamo migliorare anche nella fase difensiva: sono d'accordo che Obric non andava lasciato senza copertura su un avversario con più centimetri. Non ho mai menzionato le assenze, ma ci mancano anche quattro centrali. Per caratteristiche, però, la nostra è una squadra sicuramente più offensiva".