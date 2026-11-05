Sarri è intervenuto su Sky al termine di Atalanta-Kairat 1-1: "Avevamo 10 giocatori infortunati e per altri 4 sconsigliavano l'utilizzo per più di mezz'ora, diventa difficile. Avremmo potuto vincerla se non avessimo preso un gol stupido, non abbiamo mollato e la voglia di portare a casa un risultato positivo c'è stata. Scamacca è stato fermo e l'ho visto ieri per la prima volta, è difficile pretendere di più. Abbiamo giocato 8 partite in 23 giorni con pochi giocatori"

ATALANTA-KAIRAT 1-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE