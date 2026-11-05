Conference LeagueGiornata 3 - giovedì 5 novembre 2026Giornata 3 - gio 5 nov
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Atalanta-Kairat Almaty 1-1: video, gol e highlights
Pareggio casalingo per l'Atalanta nella terza giornata della League Phase di Conference League: i nerazzurri vengono fermati sull'1-1 dal Kairat Almaty. Succede tutto nel secondo tempo: i kazaki sbloccano il risultato al 53' con Marc Gual, mentre all'82' Krstovic firma il pareggio con un tap-in sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Atalanta sale così a 4 punti nel girone unico, mentre il Kairat si porta a quota 2