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Conference LeagueGiornata 3 - giovedì 5 novembre 2026Giornata 3 - gio 5 nov
Fine
Atalanta
Krstovic N. 82'
1 - 1
Kairat
Gual M. 53'
Atalanta
Krstovic N. 82'
1 - 1 Kairat
Gual M. 53'
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Atalanta-Kairat Almaty 1-1: video, gol e highlights

Pareggio casalingo per l'Atalanta nella terza giornata della League Phase di Conference League: i nerazzurri vengono fermati sull'1-1 dal Kairat Almaty. Succede tutto nel secondo tempo: i kazaki sbloccano il risultato al 53' con Marc Gual, mentre all'82' Krstovic firma il pareggio con un tap-in sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Atalanta sale così a 4 punti nel girone unico, mentre il Kairat si porta a quota 2

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