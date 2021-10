Gara da dimenticare per la Roma che perde sonoramente in Norvegia 6-1 contro il Bodo/Glimt e perde il primo posto nel gruppo C di Conference League. I padroni di casa ottengono uno storico successo grazie alle doppiette di Botheim e Solbakken e alle reti di Berg e Pellegrino. A nulla serve il tentativo di riaprire la gara a fine primo tempo di Carles Perez