Missione compiuta per la Roma che centra, non senza fatica, i quarti di finale di Conference League pareggiando con il Vitesse 1-1. Gara in controllo per i giallorossi che ci provano con Veretout e Zaniolo. Nella ripresa uno straordinario gol di Wittek rompe l'equilibrio. Quando il match sembra destinato ai supplementari, al 90', arriva il colpo vincente di Abraham su assist di Karsdorp