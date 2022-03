In Olanda i giallorossi non brillano e soffrono a lunghi tratti, ma portano a casa una preziosa vittoria grazie al gol di Sergio Oliveira, espulso nella ripresa per doppia ammonizione. Vitesse molto più pericoloso: prima Openda trova una deviazione al volo su cui Rui Patricio si supera, poi Grbic segna in fuorigioco (gol annullato). Clamorosa chance fallita da Openda, che calcia alto davanti alla porta dopo un errore di Rui Patricio