Ola Solbakken ha segnato sei reti in 10 presenze in Conference League con il Bodø/Glimt in questa stagione, nessun giocatore di una squadra norvegese ha fatto meglio in una stagione in una delle principali competizioni europee UEFA, alla pari di Mons Ivar Mjelde, che realizzò sei gol per il Brann nella Coppa delle Coppe 1996-97 e Frode Johnsen, sei gol con il Rosenborg nel 2000-01 (5 in Champions League, 1 in Coppa UEFA).