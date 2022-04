Norvegia ancora amara per la Roma che dopo essere stata sconfitta a Bodo nella fase a gironi (6-1), perde ancora contro la formazione di casa dopo essere passata in vantaggio al 43' con Pellegrini. Nella ripresa, grande reazione del Bodo che pareggia con una deviazione fortunata di Saltnes favorito da un erroraccio di Rui Patricio. All 89' la Roma incassa anche il secondo gol da Vetlesen che batte di testa Rui Patricio. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico: i giallorossi dovranno vincere con due gol di scarto