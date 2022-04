Si è giocato il primo atto tra Leicester e Roma, ma non è mancato lo spettacolo nell’altra semifinale di Conference League . Al De Kuip l’andata è del Feyenoord , che supera 3-2 il Marsiglia al termine di un match ricco di chance dall’inizio alla coda della partita. La spuntano gli olandesi di Slot grazie allo scatenato Dessers , sempre più capocannoniere di Conference, ma il risultato è apertissimo in vista del ritorno al Velodrome il prossimo 5 maggio (finalissima il 22 a Tirana).

MARSIGLIA (4-3-3) : Mandanda; Rongier, Saliba (85' Lirola), Caleta-Car (69' Harit), Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu (46' Gueye), Payet, Dieng (85' Milik). All. Sampaoli

FEYENOORD (4-3-3) : Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til (89' Pedersen), Aursnes, Kokcu (82' Hendrix); Nelson (65' Linssen), Dessers (82' Jahanbakhsh), Sinisterra. All. Slot

La cronaca della partita

Primo tempo divertente al De Kuip, avvio che registra subito le occasioni per Dessers e Dieng imprecisi da ottima posizione. Proprio l’attaccante del Marsiglia si divora il vantaggio al 14’, minuto nel quale incrocia fuori il sinistro solo davanti a Marciano. Chi si riscatta è invece Dessers (9° gol in Conference League), bravo a ricevere nello stretto da Sinisterra e anticipare l’uscita di Mandanda. Micidiale l’uno-due del Feyenoord che raddoppia con Sinisterra, servito da Nelson dalla destra. Nel momento più difficile si ritrova il Marsiglia che la riapre con Dieng, favorito da un rimpallo e violento nella conclusione dal limite. E prima dell’intervallo ecco il 2-2 dell’ex Roma Gerson, che insacca la respinta corsa di Marciano. Dopo 11 secondi dall’inizio della ripresa, ecco il 3-2 di Dessers (capocannoniere della Conference con 10 gol) che sfrutta il grave errore nel retropassaggio di Caleta-Car. Insistono gli olandesi con il neoentrato Linssen che non inquadra la porta, mentre è Mandanda a negare la tripletta al solito Dessers. Nel finale pericoloso Saliba di testa, 3-3 negato anche da Marciano su Dieng e Payet. Appuntamento al secondo round al Velodrome.