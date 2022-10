La Fiorentina si impone nettamente in Scozia battendo 3-0 gli Hearts a Tynecastle e torna al secondo posto nel gruppo A di Conference. La squadra di Italiano domina, sblocca il match con un colpo di testa di Mandragora e raddoppia sul finire di primo tempo con una semirovesciata di Kouamé. Nella ripresa Hearts in 10 per l’espulsione di Neilson. Jovic la chiude nel finale. Prima vittoria stagionale in trasferta per i viola