Con RFS Riga-Fiorentina (in diretta oggi pomeriggio su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 16.30) si chiude il gruppo A della Conference League. La squadra di Italiano è a quota 10 punti, alla pari con i turchi del Basaksehir e per prendersi il primo posto del girone e guadagnarsi l’accesso diretto agli ottavi di Conference deve vincere in Lettonia, sperando in una non vittoria del Basaksehir contro gli scozzesi dell’Hearts (o comunque, la Fiorentina deve ottenere un risultato migliore di quelli dei turchi).