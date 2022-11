RFS Riga-Fiorentina 0-3: video, gol e highlights

Un'ottima Fiorentina vince e convince a Riga contro i lettoni e chiude al meglio il girone A di Conference League. Viola subito in vantaggio con un colpo di testa di Barak, poi nel primo tempo prima Cabral in spaccata e poi Saponara con uno splendido destro a giro dalla distanza chiudono i conti. Complice la vittoria del Basaksehir sugli Hearts, la squadra di Italiano resta comunque al secondo posto e per accedere agli ottavi di finale dovrà giocarsi il playoff contro le retrocesse dall'Europa League