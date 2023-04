Conference League

Sospiro di sollievo per la Fiorentina, che va sotto 3-0 in casa contro il Lech Poznan ma poi riesce a reagire con reti di Sottil (migliore in campo tra i Viola) e Castrovilli e a strappare il pass per le semifinali di Conference League. Per la squadra di Italiano male Jovic e la difesa. Di seguito i voti a cura di Paolo Ciarravano GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH