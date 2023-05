Amara l'andata delle semifinali di Conference League per la Fiorentina che perde al Franchi per 2-1 con il gol di Amdouni al 92'. Viola che passa in vantaggio nel primo tempo con l'ex di turno, Cabral, al settimo gol nella competizione. Bello il pari di Diouf nella ripresa al 71' ma la beffa arriva in pieno recupero con il guizzo del classe 2000 che regala il successo al Basilea. Per Italiano e i suoi sarà necessario ribaltare questo risultato in Svizzera per raggiungere la finale di Praga