Dopo la sconfitta del 2023 contro il West Ham arriva una nuova delusione per la Fiorentina in Conference: il mattatore dei greci El Kaabi decide la gara con un gol nei supplementari a quattro minuti dai rigori. Sfuma il primo trofeo dell'era Commisso e per Vincenzo Italiano da allenatore. Niente qualificazione in Conference per il Torino

