Alla Fiorentina basta un rigore all'8' del primo tempo procurato e trasformato da M'Bala Nzola per battere 1-0 in trasferta il Cukaricki e portarsi in testa solitaria nel gruppo F. Italiano cambia nove giocatori rispetto al match contro la Juventus ma la sua squadra crea poco in tutto il match, senza però rischiare particolarmente. Viola che adesso è a +2 su Genk e Ferencvaros, prossime avversarie dei toscani

