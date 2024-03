Con un brivido nel finale la Fiorentina raggiunge i quarti di finale di Conference, eliminando il Maccabi Haifa. Al Franchi, dopo il 4-3 dell'andata, finisce 1-1. La viola controlla per 85 minuti, sbloccando il risultato al 59° minuto con il colpo di testa di Barak su cross di Faraoni. Nel finale gli israeliani riaprono il match con Khalaili, ma non basta. La squadra di Italiano conoscerà venerdì alle 14 (diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW) l'avversaria nei quarti

