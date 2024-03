Una vittoria che vale oro quella che la Fiorentina porta via da Budapest in rimonta sul Maccabi battuto 4-3. Nzola illude i viola dopo 2', ma gli israeliani ribaltano il match con Seck e Kinda. Nella ripresa, la Fiorentina spinge a caccia del pari e lo trova con un bel diagonale di Beltran. Il Maccabi ha la forza di tornare avanti, segna Khalail. La Fiorentina fa 3-3 con Mandragora e poi (in superiorità numerica) al 95' trova il gol vittoria con Barak

PAGELLE