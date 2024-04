Per la seconda stagione consecutiva la Fiorentina vola in semifinale di Conference League. Partita dominata fin dall'inizio dalla squadra di Italiano, che non è riuscita a sbloccare la gara nei 90' nonostante le numerose occasioni da gol e la superiorità numerica dal 67'. Necessari i tempi supplementari, con i gol di Nico Gonzalez al 92' e di capitan Biraghi al 108' che hanno posto il sigillo ai quarti di finale