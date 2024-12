Al Franchi non c’è partita. La Fiorentina domina contro il Lask e vince 7-0. Nel primo tempo, dopo il gol annullato a Kean al 2' per tocco con il braccio, la sblocca Sottil dopo 10' per poi chiudere il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Ikoné e di Richardson (primo gol in maglia viola). Nel secondo tempo, la Fiorentina continua a dominare e segna ancora con Sottil (doppietta), Mandragora (primo gol in stagione) e l'autogol Flecker. A chiudere la sfida è il rigore di Gudmundsson