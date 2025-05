I Blues vincono anche a Stamford Bridge contro il Djurgarden e diventano il primo club nella storia a partecipare a tutte e tre le finali europee. Dopo il poker dell'andata, la squadra di Maresca domina anche in casa e vince 1-0: nel primo tempo Dewsbury-Hall viene servito in verticale e realizza anche con l'aiuto del palo. In finale il Chelsea sfiderà una tra Fiorentina e Betis