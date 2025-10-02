Esplora tutte le offerte Sky
Conference League Giornata 1 - giovedì 2 ottobre 2025
Fine
Fiorentina
Piccoli R. 27'Ndour C. 90' + 5'
2 - 0
Sigma Olomouc
Fiorentina
Piccoli R. 27'Ndour C. 90' + 5'
2 - 0 Sigma Olomouc
Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: video, gol e highlights

Buona partenza per la Fiorentina in Conference League. La squadra di Pioli trova un importante successo (mancava dal 28 agosto) contro il Sigma Olomuc battuto 2-0. Buon primo tempo della Fiorentina che sfiora a più riprese il vantaggio e poi lo trova con Piccoli. Anche un gol annullato per fuorigioco a Dodò. Nella ripresa i padroni di casa cercano il raddoppio, lo firma Ndour nel recupero: punteggio finale fissato sul 2-0