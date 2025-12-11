Offerte Sky
Conference LeagueGiornata 5 - giovedì 11 dicembre 2025Giornata 5 - gio 11 dic
Fiorentina
Kean M. 18'Gudmundsson A. 74'
2 - 1
Dynamo Kiev
Mykhailenko M. 55'
Fiorentina
Kean M. 18'Gudmundsson A. 74'
2 - 1 Dynamo Kiev
Mykhailenko M. 55'
Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: video, gol e highlights

Tre punti importanti per la Fiorentina nella quinta giornata di Conference League, con la squadra di Vanoli che si è imposta 2-1 contro la Dinamo Kiev. Risultato sbloccato al 18' da un colpo di testa di Dodò. Nella ripresa prima il pari degli ucraini con un gran destro dalla distanza di Mykhailenko al 55', poi il gol decisivo di Gudmundsson al 74'. La Viola sale a 9 punti in classifica, la Dinamo resta a 3

CLASSIFICA - PAGELLE