Terza sconfitta in sei partite di Conference per la Fiorentina: il ko di Losanna vale solo il 15° posto in classifica e il playoff contro una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa gli svizzeri partono alla grande e capitalizzano col colpo di testa di Sigua. Lekoueiry sfiora poi il raddoppio tre volte. La reazione viola si concretizza solo in un tiro di Fortini respinto e in una girata di Sohm all'ultimo secondo

