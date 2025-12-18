Offerte Sky
Conference LeagueGiornata 6 - giovedì 18 dicembre 2025Giornata 6 - gio 18 dic
Fine
Lausanne-Sport
Sigua G. 58'
1 - 0
Fiorentina
Lausanne-Sport
Sigua G. 58'
1 - 0 Fiorentina
Lausanne Sport-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights

Terza sconfitta in sei partite di Conference per la Fiorentina: il ko di Losanna vale solo il 15° posto in classifica e il playoff contro una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia. Primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa gli svizzeri partono alla grande e capitalizzano col colpo di testa di Sigua. Lekoueiry sfiora poi il raddoppio tre volte. La reazione viola si concretizza solo in un tiro di Fortini respinto e in una girata di Sohm all'ultimo secondo

