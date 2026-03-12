Primo round degli ottavi alla Viola, che domina il primo tempo e sfiora il gol con un destro al volo di Fazzini. Nella ripresa doccia gelata al 60' con il sinistro ravvicinato di Brunes, che approfitta di uno svarione della difesa. Al 62' però risposta immediata di Ndour con un meraviglioso tiro sotto l'incrocio. Piccoli è fermato dalla traversa e al 90' Dodò guadagna rigore per un cross deviato di mano. Gudmundsson dal dischetto spiazza il portiere e avvicina i quarti. Esordio per il 2006 Braschi

PAGELLE