In Bosnia la Dea va sotto 2-0 e rimonta nella ripresa con tre reti in otto minuti, trovando il gol del pari al 90’ con il bosniaco Kolasinac e quello della vittoria al 94’ con Zappacosta. Nel primo tempo la sblocca Juricic, sette minuti dopo raddoppia il 2009 Deket. I nerazzurri creano palle-gol in serie, accorciano con Krstovic all’86 e, dopo che il Borac era rimasto in 9 in seguito a due rossi, la ribaltano dopo il 90’. Atalanta a 7 punti dopo 4 giornate nel girone di Conference